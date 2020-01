“Così fan tutte” di Mozart in scena all’Opèra di Nizza

L’Opera “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart sarà rappresentata quattro volte a Nizza fra il 17 e il 23 gennaio 2020.

Si narra che fu l’imperatore Giuseppe II, divertito dalla storia di due ufficiali che avevano scambiato le loro mogli, ad affidare la trama di “Così fan tutte” a Mozart e Da Ponte per il terzo e ultimo frutto della loro brillante collaborazione.



L'opera, universalmente apprezzata dalla sua creazione nel 1790, verrà proposta quattro volte: venerdì 17 gennaio (ore 20), domenica 19 (ore 15), martedì 21 (ore 20) e venerdì 23 (ore 21) sul palcoscenico dell'Opera di Nizza.



La musica, estremamente elegante che denota un Mozart al culmine del suo talento, impreziosisce una storia agrodolce nella quale i quattro protagonisti passano dall'indignazione al libertinismo, dalla pietà alla rabbia e dalle dimissioni al crepacuore.



Le atre due opere (Don Giovanni e le Nozze di Figaro) che compongono il trittico firmato Mozart e Da Ponte sono state proposte a Nizza, durante le scorse stagioni.



La messa in scena di “Così fan tutte” è affidata a Daniel Benoin, direttore del Teatro Antibes Anthéa con il quale questo spettacolo è coprodotto.



La colonna sonora proposta dall’Orchestre Philharmonique de Nice e dal Chœur de l’Opéra de Nice, posti sotto la direzione di Roland Böer, che il pubblico della Costa Azzurra ha già avuto l'opportunità di applaudire più volte.

Le voci saranno quelle di Anna Kasyan (soprano) per il ruolo di Fiordiligi, Carine Sechaye (mezzo soprano) per Dorabella, Roberto Lenzi (baritono) per Guglielmo e Pierre Derhet (tenore) per Ferrando.



Così Fan Tutte di Wolfgang Amadeus Mozart

Opera buffa in due atti K 588

Libretto di Lorenzo Da Ponte

Presentato al Burgtheater di Vienna il 26 gennaio 1790

Cantata in italiano, sovra titolata in francese

Nuova produzione in coproduzione con Anthéa Théâtre d´Antibes



Direzione musicale: Roland Böer

Direzione e illuminazione: Daniel Benoin

Assistente alla regia: Clément Althaus

Decorazioni: Jean-Pierre Laporte

Costumi: athalie Bérard-Benoin

Video: Paolo Correia

Interpreti

Fiordiligi: Anna Kasyan

Dorabella: Carine Séchaye

Guglielmo: Roberto Lorenzi

Ferrando: Pierre Derhet

Despina: Hélène Carpentier

Don Alfonso: Alessandro Abis

Orchestre Philharmonique de Nice

Chœur de l’Opéra de Nice





Date: gennaio 2020

Venerdì 17 gennaio ore 20

Domenica 19 gennaio ore 15

Martedì 21 gennaio ore 20

Giovedì 23 gennaio ore 20



L’ Opèra si trova nel Vieux Nice in Rue Saint-François-de-Paule 4