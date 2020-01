Prom Classic: restrizioni al traffico e divieti di sosta

Si corre a Nizza, domenica 5 gennaio, la Prom' Classic, la gara di apertura della stagione.

In occasione di questa competizione, che richiama da sempre molti appassionati, sono state adottate delle misure che prevedono il restringimento della circolazione e della sosta dei veicoli.



La Ville de Nice ha fornito anche alcuni consigli per meglio circolare in città e, in particolare:

Privilegiare l’autostrada A8 per evitare di entrare in città;

Utilizzare le L1 e L2 del tram e la Voie Mathis (eccezionalmente aperta alla circolazione nella notte fra sabato 4 e domenica 5 gennaio) per gli spostamenti in città.

Le misure con impatto sulla sosta e sulla circolazione sono le seguenti .



Domenica 5 gennaio a partire dalle ore 4 e fino alle ore 14



Chiusura alla circolazione :

Quai des Etats-Unis e Quai Rauba Capeu da place Guynemer .

Avenue Max Gallo;

Avenue de Verdun (dall'Avenue de Suède alla Promenade des Anglais);

Avenue Jean-Jaurès (fra Place Masséna e la descente Auguste Escoffier);

Promenade des Anglais (fra Boulevard Gambetta e l'Avenue Max Gallo);

Tunnel du Congrès;

Tunnel Liautaud (fra l'Avenue Max Gallo e la Rue Barla);

Rue Desboutin (dalle ore 7 alle ore 9h30)

Restrizioni della circolazione



Tutte le strade perpendicolari che danno accesso alla Promenade des Anglais (fra l'Avenue Max Gallo e Boulevard Gambetta) e Quai des Etats-Unis;

Promenade des Anglais;



Domenica 5 gennaio dalle ore 6 alle ore 12



Chiusura alla circolazione

Promenade des Anglais e Promenade Corniglion Molinier (fra Boulevard Gambetta e l'Avenue des Grenouillères);

Tunnel Magnan;

Restrizioni alla circolazione

Tutte le strade perpendicolari che danno accesso alla Promenade des Anglais ed alla Promenade Corniglion Molinier (fra Boulevard Gambetta e l'Avenue des Grenouillères);

Porto di Carras e parking bus Ferber: entrata e uscita chiusi.



Accesso al Vieux Nice - Domenica 5 gennaio dalle ore 4 alle ore 14

Accesso: Descente Crotti sempre aperta

Uscite: Descente Crotti / descente Auguste Escoffier / rue des Ponchettes (verso il Porto)



Accesso all’Aeroporto

Tutte le entrate e le uscite dall’aeroporto restano aperte :

per chi proviene da Ovest privilegiare le bord de mer o la RN7;

per chi proviene da Est privilegiare la voie Mathis;

per chi proviene dall’A8 privilegiare la M99.



Parcheggi

Da sabato 4 gennaio alle ore 22 a domenica 5 gennaio alle ore 14 la sosta vietata:

Promenade des Anglais nella totalità;

Promenade Corniglion Molinier;

Rue du Commandant Ferber;

Port de Carras;

Quai des États-Unis;

Avenue Max Gallo.

Domenica 5 gennaio dalle ore 0,30 alle ore 14



Rue Saint-François de Paule (fra l’Avenue Max Gallo e la Rue Bréa);

Avenue Gustave V (fra la Promenade des Anglais e la Rue Gabriel Fauré);

Rue Bréa.



Accesso ai parcheggi

Tutti i parcheggi restano accessibili, ad eccezione :

Parking Sulzer - Entrata chiusa il 5 gennaio dalle ore 4 alle ore 14 – Uscita possibile da rue Sulzer fatta eccezione dalle ore 7 alle ore 9,30;

Parking Ferber Chiuso dalle ore 6 alle ore 12.

Al fondo di questo articolo é inserito il file con la planimetria e le misure integrali adottate