Gennaio alla Cinémathèque de Nice, tra Jean Renoir e Kenji Mizoguchi

Anno nuovo, con un programma, quello del mese di gennaio, molto ricco: la Cinémathèque de Nice non delude le aspettative.

Rétrospective Jean Renoir - Dernière Partie

La Cinémathèque chiude la retrospettiva dedicata all'opera di Jean Renoir con la proiezione di film del suo periodo muto (La Fille de l'eau), del periodo prebellico (La Chienne e La Règle du jeu) e del suo periodo americano (L'Homme du Sud). Proposta anche la trilogia del documentario Jean Renoir, che Jacques Rivette ha dedicato al suo maestro.



Retrospective Kenji Mizoguchi

Chiunque preferisca vedere un film di Mizoguchi piuttosto che andare ad un appuntamento amoroso non ha capito nulla dell'amore o di Mizoguchi." Jean Douchet.

Attraverso una selezione di film offerti in copie restaurate, la Cinémathèque rende omaggio sia al regista Kenji Mizoguchi, portavoce dello status delle donne e della loro ricerca di emancipazione, sia a Jean Douchet, grande ammiratore del regista giapponese. L'opportunità di rivedere l'essenziale: “Les Contes de lune vague après la pluie”, considerato in Europa come il capolavoro del regista, o “La Rue de la honte” che propone uno sguardo benevolo sulle vittime della prostituzione.



Focus Mauro Bolognini

Già assistente di Luigi Zempa, Yves Allégret e Jean Delannoy negli anni '50, Mauro Bolognini si è consacrato con la messa in scena di commedie drammatiche condotte dalle più grandi star franco-italiane. La Cinémathèque offre di (ri) vedere in copia restaurata in 4K, “La viaccia” (Le Mauvais chemin) che segna il primo incontro sullo schermo di Claudia Cardinale e Jean-Paul Belmondo e di scoprire per la prima volta al cinema, Black Journal , una commedia nera e barocca sconosciuta alla sale cinematografiche da più di 40 anni.



Inoltre, sempre nel mese di gennaio :

Intégrale Indiana Jones

Films Inédits Dans Les Salles Françaises!

Principali avvenimenti :

11 gennaio 2020 ore 14 Cours Au Cinéma

23 gennaio 2020 ore 14 Passeport pour l'Amérique Latine

24 gennaio 2020 ore 20 L'expérience Cannes Classics

26 gennaio 2020 ore 15 Séance Spéciale

31 gennaio e 4 febbraio 2020 Les improbables! Des films pas commes les autres...

2 febbraio 2020 ore 17 Fenêtre sur Bollywood