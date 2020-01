I principali Youtubers francesi al Palais de l'Europe di Mentone sabato 11

La seconda riunione di Youtubers si svolgerà al Palais de l'Europe sabato 11 gennaio 2020.



Organizzato dal servizio giovanile della città, questo incontro annuale per i ragazzidi età compresa tra 6 e 25 anni riceverà una quindicina di influenti Youtuber, come Leany, Adam, Levanah Solomon's Family o Vinsky che ha più un milione di fan.



Anche Finalista di The Voice Kids 5, accanto a Louka, la giovane Madison di Mentone, con una voce potente e soave, sarà presente e aprirà la nuova edizione.