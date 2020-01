Dal 16 al 26 gennaio si apre il tendone di Fontvieille per il 44° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Considerato come il più celebre festival del circo al mondo, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo in occasione della sua 44ª edizione pone l'asticella a un livello ancora un po' più alto. In effetti, il Comitato Organizzativo, presieduto da S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco, ha scelto di ricorrere alle prestazioni di artisti dai numeri sempre più incredibili.

Scoprite il programma completo della 44ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Il 1 e 2 febbraio 2020, NEW GENERATION proporrà un gruppo di giovani artisti che si esibiranno con i loro numeri inediti !

Clowns, acrobati, equilibristi, illusionisti e animali eseguiranno i loro numeri sulla pista del Festival, davanti a una Giuria Internazionale, al fine di aggiudicarsi il Junior d’Oro, il Junior d’Argento o il Junior di Bronzo. Una bella iniziativa per assicurare l'avvenire del circo grazie alle sue giovani speranze.

Per saperne di più sullo spettacolo New Generation