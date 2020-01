So dove andare: le mostre a Nizza

Sono tante le mostre e le esposizioni organizzate dalla città di Nizza in vari luoghi della cultura.

Montecarlonews propone una rassegna di quelle in corso nel mese di gennaio 2020.



Bruit originaire

Fino al 17 maggio 2020.

Luogo: MAMAC

Orario: dalle 11 alle 18, chiuso il lunedì

Per saperne di più clicca qui



" Capital Agricole "

Fino a marzo 2020.

Luogo: Forum d'urbanisme et d'architecture - 89, route de Turin

Orario: dalle 13 alle 17

Per saperne di più clicca qui



#roseestlavie!...

Fino al 22 aprile 2020

Luogo: Musée International des Arts Naïfs

Orario: dalle 10 alle 18

Per saperne di più clicca qui



Lars Fredrikson

Fino al 22 marzo 2020

Luogo: MAMAC

Orario: dalle 11 alle 18, chiuso il lunedì

Per saperne di più clicca qui



Le cercle enchanté

Fino al 3 febbraio 2020

Luogo: Musée Masséna

Orario: dalle 10 alle 18, chiuso il martedì

Per saperne di più clicca qu i



Guy Bourdin Zoom

Fino al 26 gennaio 2020

Luogo: Musée de la Photographie Charles Nègre

Orario: dalle 10 alle 18

Per saperne di più clicca qui



Galerie Lou Babazouk

Fino al 10 febbraio 2020 10

Luogo: Galerie Lou Babazouk

Orario:dalle 10 alle 12 e dalle 13,30 alle 19



Mùsica d’aqui, musique traditionnelle du Comté de Nice

Fino al 30 marzo 2020

Luogo: Palais Lascaris - 15 Rue Droite, 06300 Nice.

Orario: dalle 10 alle 18, chiuso il martedì

Per saperne di più clicca qui



Sur les traces des Cinémas à Nice

Fino al 28 febbraio 2020

Luogo: Centre du Patrimoine – Le Sénat 14, rue Jules Gilly – Nice

Orario: Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15,45

Per saperne di più clicca qui



La Crucifixion par Brea, une renaissance - La restauration d’une œuvre

Luogo: Musée Masséna

Orario: dalle 10 alle 18, chiuso il martedì

Per saperne di più clicca qui