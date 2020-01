Molti i monegaschi insigniti da medaglie di Papa Francesco per il loro servizio alla Diocesi di Monaco

L'arcivescovo Bernard Barsi, arcivescovo di Monaco,assegnerà diverse medaglie pontificie a Monaco in questo mese di genanio. Queste sono state appena assegnate da Papa Francesco a diverse personalità che lavorano per il bene della diocesi. Queste onorificenze sono date ai cattolici in riconoscimento del loro servizio alla Chiesa.

Ecco l'elenco e le date di assegnazione

Dimanche 12 janvier à 10h30 en la cathédrale :





Chevaliers dans l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand : - Pierre Bertholier (Marguillier de la Cathédrale) - (Cathédrale) - René-Georges Panizzi (inspecteur des budgets paroissiaux et des services diocésains) - Jean Pelacchi (ancien directeur de l’Enseignement privé catholique)

Médailles “Bene Merenti” : - Yvette Demongeot (Pèlerinages diocésains) - Mauricette Romani (Archiconfrérie de la Miséricorde)





Dimanche 12 janvier à 18h en l’église Ste Dévote :

Médaille “Bene Merenti” :

- Franco Marini (ancien marguillier de St Nicolas)













Dimanche 19 janvier à 10h30 en l’église Ste Dévote :





Médailles “Bene Merenti” :

- Giancarlo Borgogno (Ste Dévote / Maraudes Légion de Marie) - Christiane Cosso (Ste Dévote et catéchèse diocésaine)