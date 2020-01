20 candeline per il Grimaldi Forum di Monaco: congressi, eventi, concerti e l'anteprima mondiale di No Time to Die, il nuovo film di James Bond

Davanti a 400 clienti e partenaires si è ritrovati nel Grimaldi Forum per il loro appuntamento annuale, con la convivialità dell'epifania, per fare il bilancio del 2019 e conoscere le prospettive del centro internazionale di congressi e di cultura del Principato.



2019 è stato la'nno di ogni record. Sylvie Biancheri, Direttrice generale del Grimaldi Forum,ricorda come si siano svolti 117 eventi con 290.000 visitatori (contre rispettivamente 98 e 250.000 l'anno precedente), un valore di businessdi 21,5 milioni di euro (quindi un aumento del 20% rispetto al 2018), in costante progresso 5 anni (da 15 a 21,5 milioni di euro).



Per il Presidente Henri Fissore, «il Grimaldi Forum Monaco esprime la grande occasione del figlio 20 ° anniversario e propone il faire vivre al pubblico in un anno di calendario», una programmazione in alta qualità tra cui spiccano



> L’exposition-événement «Monaco et l’automobile, del 1893 à nos jours» (11 juillet / 6 septembre): oltre a 50 auto del principe, historiques, che hanno partecipato al Grand-Prix di Monaco o al Rally Monte-Carlo



> Il concerto del leggendario Iggy Pop, con il nuovo Opus «FREE» (10 aprile):



> L'Avant-première mondiale del prossimo James Bond, «Mourir peut attendre» (7 aprile): il film sarà proiettato in una cornice d'eccezione a beneficio della Princess Grace Foundation USA.



> Lo spettacolo «Tango Fire» (6/7 marzo):

Uno spettacolo interpretato da più grandi esponenti di Buenos Aires.



> La commedia musicale Priscilla, regina del deserto (4/7 giugno):

Per consocere tutti gli eventi clicca qui