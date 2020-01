Concerti, mostre e visite guidate: gennaio a Palais Lascaris

Sono tante e assortite le iniziative che riserva, nel mese di gennaio 2020, il Musée Palais Lascaris che si trova nel Vieux Nice.

Innanzi tutto i concerti.

Venerdì 10 gennaio 2020 ore 12 - Promenade musicale

Conferenza-concerto: "Hamburger e Viennoiseries". Opere di G.P. Telemann, C.P.E. Bach, J. e M. Haydn e W.A. Mozart.

Interpreti: Flavio Losco, violino e Étienne Mangot, baritono tenore. In collaborazione con il Dipartimento di musica antica del Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice. Ingresso gratuito



Venerdì 31 gennaio 2020 ore 12,15

"Autour de Lully et Lambert" concerto a cura degli allievi dell’Académie de musique Rainier III de Monaco sotto la direzione di Camille Mugot, con l’intervento di Nicole Rouillé. Michel Lambert (1610-1696) et Jean-Baptiste Lully (1632-1687). In collaborazione con Département de musique ancienne de l’Académie de musique de Monaco. Ingresso gratuito



Mostre

Fino al 30 marzo 2020 potrà essere visitata la mostra “Mùsica d'aquì”: il museo mette in risalto la musica tradizionale della Contea di Nizza, presentando una serie significativa di strumenti collegati alla tradizione di Nizza: vecchi ghironde, clarinetti, fisarmoniche, batterie, mandolini, pianoforti meccanici.

La mostra unisce gli strumenti della collezione del Corou de Berra e quelli della collezione di Palais Lascaris e documenta le pratiche musicali della tradizione attraverso un programma tematico di concerti e conferenze che coinvolgono musicisti, ricercatori ed etnomusicologi.



Mediazioni culturali

Ogni venerdì alle ore 15, fatta eccezione per venerdì 24 gennaio 2020, verrà organizzata una visita guidata alla collezione permanente del museo. Non è necessaria la prenotazione, costo 6 euro a persona, gratuito per i bambini al di sotto del 13 anni.



Palais Lascaris si trova al 15 rue Droite nel Vieux Nice.