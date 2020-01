Ligue 1: riprende il campionato, Nizza e Monaco in trasferta

L’inizio anno è stato all’insegna della Coppa di Francia che si è disputata nello scorso fine settimana.

Si è trattato dei trentaduesimi di finale che hanno visto scendere in campo le formazioni di Ligue 1. Il Monaco ha eliminato il Reims e il Nizza ha avuto ragione dell’Étoile Fréjus Saint Raphael.

Sorprese in ogni caso ve ne sono state, con l’eliminazione di alcune compagini di prima serie quali il Tolosa (eliminato da un club di amatori), l’Amiens, il Brest e il Reims.

Già effettuati i sorteggi dei sedicesimi che si disputeranno tra il 18 e il 19 gennaio: Red Stars Fc – OGC Nice e St Hilaire – Monaco, gare che dovrebbero essere facilmente gestibili dalle due formazioni della Costa Azzurra.

Dopo la pausa per le festività di fine anno, il torneo francese di Ligue 1 torna di attualità con la prima giornata del girone di ritorno (la ventesim a) che si disputerà nel prossimo week end.

Intanto è in corso il mercato invernale, un’occasione per “riparare” gli errori estivi per alcune squadre o per trovare dei rinforzi in grado di “fare la differenza” per altre squadre.

Il torneo inizia con due novità che riguardano le due compagini della Costa Azzurra.

Il Monaco avrà in panchina Robert Moreno, che sostituisce Leonardo Jardim: al giovane tecnico, alla sua prima esperienza come numero 1, è stato dato un obiettivo ben chiaro, quello di portare la squadra al terzo posto per agguantare la Champions. Il Monaco possiede una cifra tecnica notevole e l’obiettivo potrebbe essere alla sua portata, dando per scontato che Paris Saint Germain e Olimpique Marseille siano ormai “fuori portata”.

Novità anche a Nizza, col mercato ancora aperto, ma con l’esordio in campionato per Riza Durmisi, l’esterno danese che giunge in prestito dalla Lazio.

Venerdì 10 gennaio il calendario propone un incontro di assoluto interesse, che contrappone due squadre ambiziose che non nascondono il proprio obiettivo europeo: a Rennes scenderà in campo il Marsiglia, come a dire la terza in classifica contro la seconda.

Più tranquillo il tabellino delle gare in programma sabato 11 gennaio , forse con la sola eccezione di Bordeaux – Lione, una gara che oppone due “deluse” partite con tanti obiettivi ed ora relegate nella parte destra della classifica.

Il Nizza scenderà in campo ad Angers e cercherà il risultato contro una squadra che, partita benissimo ha perso lo smalto nelle ultime giornate. Le altre gare in programma sabato interessano squadre della parte bassa della classifica Tolosa – Brest, Metz – Strasburgo, Amiens – Montpellier e Nimes – Reims. con tutte le squadre che giocano in casa impegnate e “obbligate” a far punti.

Domenica 12 gennaio 2020 la partita clou sarà Paris Saint Germain – Monaco, gara che potrebbe anche assicurare un discreto spettacolo e che sarà riproposta (a campi invertiti) mercoledì 15 gennaio come recupero della quindicesima giornata.

Interessanti anche le altre due gare in programma: Saint Etienne – Nantes e Digione – Lille.



