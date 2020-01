Dal 20 gennaio via al nuovo ciclo di conferenze culturali dalla fondazione "Prince Pierre de Monaco"

La fondazione monegasca "Pierre Prince de Monaco" darà il via il prossimo lunedì 20 gennaio ad una striscia di cinque conferenze-dibattiti istruttiva.

Forniranno al pubblico del Principato (ma anche ai quelli di Parigi e di Roma), una moltitudine di testimonianze relative al mondo della creazione e delle arti.

La stagione 2020 renderà possibile il confronto diretto tra appassionati ed artefici. Nei dettagli, verranno a discutere scrittori, filosofi, storici e registi per una programmazione ricca di sapienza ed intrattenimento.

Gli artisti potranno così confidarsi ed abbandonarsi ad alcune confessioni attinenti ai loro lavori e le loro impressioni.

I primi tre eventi si svolgeranno in Costa Azzurra, mentre, come durante gli anni precedenti, gli ultimi due si traslocheranno oltre ai confini del piccolo Stato, a Roma e Parigi di preciso, nell'ambito dell'operazione "Hors les murs", per promuovere e esibire la portata della fondazione all'estero.

Ecco l'elenco dettagliato delle manifestazioni :

A Monte Carlo :

Lunedì 20 gennaio - ore 18:30 - Théâtre des Variétés - " Écrire c'est comme vivre, ça vous tombe dessus comme un coup de foudre" a cura di Susie Morgenstern, autrice ed illustratrice

Lunedì 3 febbraio - ore 18:30 - Théâtre des Variétés- "Danser la vie", a cura di Jean Christophe Maillot, direttore coreudico e coreografo interrogato da Laura Cappelle, giornalista e sociologa.

Lunedì 23 marzo - ore 18:30- Théâtre des Variétés - "Cinéma, un art de l'éllipse", a cura di Arnaud Desplechin, regista, interrogato da Jacques Kermabon, critico cinematografico

"Hors les murs"

Mercoledì 8 aprile - ore 18:30 - Ambasciata di Monaco a Roma - Il rinnovo dell'igiene col XXesimo secolo : i contributi del Principe Albert I di Monaco, a cura di Georges Vigarello, storico

Mercoledì 10 giugno- ore 20 - Institut de Paléonthologie Humaine - Paris - Cheminer en philosophie : expérimenter la différence des langues, a cura di Barbara Cassin, filosofa e filologa.

Entrata libera (si consiglia la prenotazione) : su www.fondationprincepierre.mc Oppure direttamente in loco : 1 ora prima del inizio della conferenza. Per maggiori informazioni : (+377) 98 98 85 15