Il grande illusionista Dani Lary si esibirà il 29 maggio allo Spazio Leo Ferré di Monte-Carlo

E proprio lo spettacolo che tutti si aspettano di vedere. Bisognerà però attendere quattro mesi e mezzo per presenziarvi.

Sarà il Venerdì 29 maggio alle 20:30 che uno dei più famosi illusionisti mondiali eseguirà i suoi trucchetti davanti ad una marmaglia incredula quanto assorta dal suo talento (ormai già provato e riconosciuto da tutti).

Dani Lary torna dunque nel posto in cui fu rivelato e scoperto parecchi anni fa, quando all'età di 23 anni, ricevette la sua più importante onorificenza, l'assolutezza per ogni apprendista prestigiatore : la 'Bacchetta d'Argento dei Maghi', durante il Gran Premio Magico di Monte-Carlo. Un tributo fatto dall'attuale sessantenne allora giovanotto. Pensate che lui è in carica dai suoi 13 anni !

La sua esibizione "TIC-TAC" comprenderà tanti numeri spassosi, e persino dei riferimenti alla sua stessa vita. Quella di un bambino nato in Algeria durante un periodo storicamente sensibile, quello della Guerra d'Algeria, ma che, nonostante tutto, aveva in mente sua sto sogno inestinguibile di diventare mago e fare vaneggiare le persone provando ad essere il migliore.

Tra l'altro, sarà possibile assistere al raccontare dei suoi ultimi vent'anni di carriera, nel corso del quale lui presenterà le sue invenzioni, come il pianoforte volante, il passaggio attraverso la materia, e quant'altro.

I ghiotti di magia quanto i curiosi saranno desiderosi di vedere un mago di spicco.

Tenete ben presenti data e luogo :

Venerdì 29 maggio 2020 - ore 20:30 - Espace Léo Ferré - Tariffa : 34 euro (anche con posti seduti). Noleggi ai soliti punti vendita - Informazioni : +377 93 10 12 10 - www.espaceleoferre.mc