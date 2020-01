Neve e ghiaccio: a Isola 2000 venerdì e sabato si corre il Trophée Andros

Oggi, venerdì 10 gennaio e domani, sabato 11 gennaio 2020, a Isola 2000 si corre una delle tappe della “Formula 1 del ghiaccio e della neve”: si tratta del Trophée Andros.

Automobili, motociclette alle prese con il ghiaccio, la neve, il freddo e il gelo: il Trophée Andros non si fa mancare nulla per dimostrare la tenuta dei veicoli e l’abilità dei piloti, ma anche, o forse soprattutto, per coinvolgere il pubblico in uno spettacolo che è sicuramente di portata eccezionale.

Spazio alle auto elettriche nella prima tappa dell'anno (e terza del Trofeo) per una manifestazione che, anno dopo anno, é cresciuta nell'interesse ed ha saputo evolversi fino alla scelta di abbinare il rispetto dell'ambiente con lo spettacolo aprendo alle vetture a trazione elettrica.

Al fondo di questo articolo il programma completo della manifestazione in programma ad Isola 2000.