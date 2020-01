Si guarda all’estate: si lavora sulle spiagge di Nizza

Ogni anno, i colpi di mare e l'erosione naturale portano via molti “galets”, i ciottoli che caratterizzano le spiagge di Nizza.

L'ultimo episodio di rilevo tra novembre e dicembre quando, a causa di una mareggiata, la sabbia fine portata dal mare ha coperto le spiagge mentre i ciottoli sono stati risucchiati in mare.



Per mantenere condizioni di balneazione ottimali, la città di Nizza, come ogni anno, arricchisce con i galets le spiagge della costa, da Est a Ovest: un primo intervento è in atto ed impegnerà tutto il mese di gennaio.



Saranno “posati” 5 mila metri cubi di ciottoli: dagli accessi della "Plage du Centenaire" e della "Plage de Carras", veicoli, anche di notevoli dimensioni, caricheranno, trasporteranno, distribuiranno e livelleranno i galets in totale sicurezza per gli utenti.



I ciottoli provengono, nella totalità, dal Paillon, che ha permesso di estrarne 80 mila metri cubi.