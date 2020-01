Nizza: i commercianti chiedono di modificare le date dei saldi estivi

In Francia i saldi estivi, una delle occasioni più ghiotte per fare affari da parte dei commercianti, non sono allineati, in quanto a date, in tutto il territorio.

Ad esempio nel 2020 i “soldes” a Parigi e Marsiglia saranno consentiti dal 24 giugno al 21 luglio mentre a Nizza e nel Dipartimento delle Alpi Marittime, oltre che nei Pyrénées-Orientales (Perpignan), fra il 1° e il 28 luglio 2020.

Le date del Dipartimento delle Alpi Marittime, oltre ad essere sfasate rispetto a buona parte di quelle francesi, non coincidono con quelle del Principato di Monaco e della Regione Liguria.

Su questa questione e sulla necessità di un allineamento nazionale è intervenuta la Fédération du Commerce Niçois et de l’Artisanat, che rappresenta oltre 1.400 esercizi commerciali con una lettera al Prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzalez.

Questo il commento del Sindaco di Nizza, Christian Estrosi: "I nostri commercianti creano crescita, occupazione locale e aiutano ad animare i nostri quartieri. Grandi marchi e attività commerciali contribuiscono anche alla qualità dell'accoglienza turistica durante tutto l'anno. Tutto deve essere fatto per supportarli e aiutarli a far fronte dell'aumento del commercio online e della concorrenza proveniente da Monaco e dall’Italia, dove le vendite iniziano prima.

Appoggio la loro istanza e chiedo al prefetto delle Alpi Marittime di porre fine alla differenza di date, stabilita nel 2009, allineando le date dei saldi estivi nel nostro dipartimento con le date nazionali".