Cronaca e immagini dei carnevali di Nizza: riviviamo il …2008

Il Carnevale si svolse dal 16 febbraio al 2 marzo 2008 ed era dedicato al “Roi des Ratapignatas, Raminagrobis et autres ramassis de Rats masqués”. Ratapignata rappresenta un forte simbolo di identità culturale, rappresentazione misteriosa dell’aquila nizzarda: un carnevale, quello del 2008, all’insegna della dolce follia.

Dodici i carri del corso carnevalesco, tra questi “Carnavalon”, l’incarnazione del piccolo Dracula, ideato da Danilo Paparelli, collaboratore della nostra testata, noto vignettista che, negli anni precedenti, aveva firmato alcuni “Roi” del Carnevale di Nizza, il carro principale destinato ad aprire il Corso mascherato e a sostare per tutto il periodo della manifestazione in Place Massena.

Le tribune erano posizionate sulla Promenade des Anglais e sul Quai des Etats Unis. In quell’anno a Nizza si svolsero le elezioni municipali e Christian Estrosi venne eletto per la prima volta sindaco, succedendo a Jacques Peyrat in carica dal 1995.