Alloggi di piccole dimensioni: affitti e tassazione

Gli alloggi di piccole dimensioni (inferiori ai 14 metri quadrati) sono soggetti ad una normativa fiscale che si chiama “Taxe Apparu” e che si applica dal 2012.

Riguarda gli alloggi vuoti o ammobiliati definiti “micro-logements” che si trovano in località a tensione abitativa inseriti nelle zone A e A bis.

Fra queste si trovano molte località del Dipartimento delle Alpi Marittime: Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil, Berre-les-Alpes, Biot, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cantaron, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Castellar, Châteauneuf-Grasse, Châteauneuf-Villevieille, Colomars, Contes, Drap, Èze, Falicon, Gattières, Gorbio, Gourdon, Grasse, La Colle-sur-Loup, La Gaude, La Roquette-sur-Siagne, La Roquette-sur-Var, La Trinité, La Turbie, Le Bar-sur-Loup, Le Broc, Le Cannet, Le Rouret, Le Tignet, Levens, Mandelieu-la-Napoule, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquebrune-Cap-Martin, Roquefort-les-Pins, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Sainte-Agnès, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Paul-de-Vence, Sospel, Spéracèdes, Théoule-sur-Mer, Tourrette-Levens, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.

Per gli affitti di durata di almeno 9 mesi e la cui superficie è inferiore ai 14 metri quadrati, l’importo dell’affitto è fissato in 41,95 euro a metro quadrato il che corrisponde, per un alloggio di 14 metri quadrati a 590 euro mensili.

La “taxe Apparu” si applica sull’importo eccedente ed è progressiva.