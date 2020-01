Le tariffe del Monte-Carlo Rolex Masters sono ormai note e si possono consultare direttamente sul sito internet del Torneo.

I clienti che hanno prenotato in occasione dell’ultima edizione del torneo hanno ricevuto un codice di accesso alle vendite private, in modo da poter acquistare per primi.

Per i nuovi la vendita al Grande Pubblico è iniziata sempre sul sito internet www.rolexmontecarlomasters.mc