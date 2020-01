Oggi pomeriggio concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Continua, non più all'aperto, la serie di appuntamenti della domenica con la musica.



Oggi, domenica 12 gennaio 2020, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all’Auditorium du Conservatoire con il Concert du nouvel an.



L’Orchestra, diretta da F. LÉCLAIRCIE / S. DRIANT, proporrà questo programma:





MARCHE DE RADETZKY - J. Strauss

SHALL WE DANCE? - R. Rodgers

CLEAR TRACK POLKA - E. Strauss

SONG AND SAMBA - L. Bonfa

LIBERTANGO - A. Piazzolla

CONCERTO POUR CLARINETTE - A. Shaw

WEST SIDE STORY - L. Bernstein

DANZON - A. Marquez

L’entrata è libera e gratuita.



Successivo appuntamento domenica 19 gennaio 2020 alle 15,30, all’Eglise du Port