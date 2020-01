“Le origini delle ‘uomo”, cinque conferenze al Centre Universitaire Méditerranéen

Martedì 14 gennaio 2020 alle 14 al Centre de loisirs d’application sur la Préhistoire et l’Archéologie de la Ville de Nice, viene dato l’avvio ad un ciclo di conferenze / seminari sulle origini dell'uomo.

Non vi è persona che non si sia interrogata sul ruolo degli umani nella storia dell'universo e della vita. È a questa domanda fondamentale che risponderà un ciclo di conferenze e di seminari organizzati al Centre de loisirs d’application sur la Préhistoire et l’Archéologie de la Ville de Nice, destinati agli studenti.



La novità è che lo stesso ciclo di conferenze sarà riproposto, per gli adulti, alle ore 18 del medesimo giorno al C.U.M. lungo la Promenade des Anglais.



Viene così ripreso il percorso iniziato nell'autunno del 2018 quando venne pubblicato l’opuscolo bilingue, in francese e nizzardo, "Le site préhistorique de Terra Amata, nos ancêtres il y a 400 000 ans".