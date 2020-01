Oggi s’inaugura il nuovo Parc du Ray

Ci sarà anche l’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, oltre a Christian Estrosi ed al prefetto Bernard Gonzalez, questo pomeriggio alle 15 all’inaugurazione di un nuovo, grande parco, nel cuore di Nice Nord.

Si tratta di un intervento inserito in un vasto progetto di sviluppo e riqualificazione dell’area che ospitava il vecchio stadio del Ray.

Il nuovo parco urbano di 3 ettari rappresenta il primo passo nella creazione di un nuovo eco-distretto.



Luogo di verde, d’incontri e di convivialità del quartiere, il Parc du Ray comprende ampi spazi piantumati, arricchiti da una cascata, un terreno di gioco per preservare l'identità sportiva del sito e un’area per l’arrampicata destinata ai bambini, oltre a giochi d'acqua.



Si tratta di un parco, servito dalla Ligne 1 del tram, che è destinato a rappresentare un elemento di attrazione e che era atteso dagli abitanti del quartiere.



L’inaugurazione, prevista per oggi pomeriggio alle 15, sarà inserita in un ampio programma di intrattenimenti a sorpresa nel cuore del parco, alla presenza degli studenti delle scuole elementari del quartiere e dei giovani del centro di formazione dell’OGC Nice oltre ad ex atleti che in quell’area, che ospitava il vecchio stadio del Nizza, hanno giocato.