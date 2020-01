60 anni di Jazz a Juan: ecco i primi 4 ospiti di una edizione memorabile

Il più antico festival jazz d'Europa, l'Antibes Juan-les-Pins International Jazz Festival sta per celebrare il suo 60 ° anniversario.



Molti eventi scandiranno la celebrazione di questo 60 ° anniversario che si svolgerà dal 9 al 22 luglio 2020, nella pineta di Gould a Juan Les Pins



In attesa della conferenza stampa (fine febbraio), durante la quale verrà svelato l'intero eccezionale programma, come vuole la tradizione, ecco i primi 4 grandi ospiti dell'edizione numero 60:

Marcus Miller il 9 luglio aprirà con il suo concerto la manifestazione,Anne Paceo e Ibhrhim Maalouf il 18 luglio, Lionel Richie il 20 luglio per la chiusura.



Le vendite saranno aperte nella prima settimana di marzo.



Info su www.jazzajuan.com