Attenti ai lavori in Via Hector Otto presso il "Jardin Exotique"

Nell'ambito dei lavori realizzati sulla strada pubblica attinenti al cantiere dell'ingresso della città al "Jardin Exotique", il traffico sarà vietato ed interrotto per chi è in uscita dal Principato, tra la Via Hector Otto e l'incrocio con la Galleria Albert II. Invece, per chi entra, non cambia nulla.

Questo è valido dalle ore 22 fino alle 6 di mattina dal 13 al 23 gennaio.

La circolazione sarà anche impossibile in entrambi i sensi di marcia in Via del "Jardin Exotique" tra galleria Albert II e lo stesso incrocio di Via Hector Otto durante tre notti, dal 28 al 31 gennaio, sempre dalle ore 22 alle ore 6 di mattina.

Va ricordato che quest'operazione privata/pubblica è costituita da una parte residenziale che include 50 alloggi e un parcheggio pubblico da 1820 posteggi a quindici livelli, fra cui 14 posteggi per i pullman turistici, una piattaforma logistica per il trattamento di più pacchi (dai 4 ai 5000 pacchi al giorno), nonché 5000 metri quadri di uffici.