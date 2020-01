Questo sabato vi aspetta uno spettacolo di circo in Place d'Armes a Monaco

Per chi è accattivato da qualunque attività circense, c'è un appuntamento da non mancare questo week-end nel Principato.

In effetti, per la quarantaquattresima volta, il tendone del leggendario Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo da oggi s'issa a mezz'aria nel cielo monegasco , e ci rimarrà per dieci giorni.

Simultaneamente, uno dei più vecchi quartieri del Principato, "La Condamine", si muterà in un'attrazione circense.

Questo sabato 18 gennaio, per un'ora, il mercato della "Place d'Armes" della Vecchia Monaco ospiterà una sfilata di pagliacci gioiosi ed allegri. Dalle ore 11 a Mezzogiorno, è previsto un sacco di trattenimento all'insegna delle arti legati al mondo del Circo.

Ci sarà quindi il corteo dei pagliacci in questa piazza, ma anche all'interno del mercato. Sarà subentrato da animazioni ed intrattenimenti musicali. La manifestazione verrà conclusa dalla prestazione di giocolieri cinesi.