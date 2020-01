La pioggia, finalmente!

Intorno alle 15 la pioggia, attesa ed anche invocata, è cominciata a scendere su Nizza.

Prima con rade goccioline, poi più insistente a “coronare” una giornata dal cielo plumbeo, ma dalla temperatura per nulla invernale.

La temperatura dell’aria è intorno ai 12 gradi e quella del mare di 14, alta rispetto alle medie del periodo.

In ogni caso, almeno fino alle 22 di questa sera, la pioggia scenderà sulla città, con un sicuro, proficuo effetto sulla salubrità dell’aria.

Domani, sabato 18 gennaio, invece, è attesa una bella giornata di sole, con la temperatura in leggera crescita, così come domenica: dovrebbe trattarsi, se le previsioni sono corrette, di un bel week end da trascorrere, nelle ore più calde, in spiaggia, magari riparati dal muro della Promenade des Anglais.