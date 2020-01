Non inquinano e sono belli!

In giornate segnate dall’inquinamento atmosferico, con le città assediate dallo smog, a Nizza sono entrati in funzione, lungo la tratta che collega la Promenade des Arts (alle spalle di Place Garibaldi) con Cap 3000, percorrendo la Promenade des Anglais, i bus rossi, totalmente elettrici.

Vengono ricaricati, ai capolinea, attraverso dei pantografi (come mostrano le fotografie a corredo di questo articolo ).



I bus 100% elettrici sono in funzione, sulla ligne 12, dalle 5 del mattino alle 21,40 della sera e percorrono, quotidianamente, ciascuno, circa 350 km, senza inquinare.



Gli effetti dell’entrata in funzione della Ligne 2 del tram (che corre parallela per una parte alla Promenade) e dei bus elettrici hanno prodotto una riduzione del 30% dell’ossido di azoto, del 19,2% delle particelle fini, del 24,5% di quelle in sospensione e del 16,5% del gas ad effetto serra lungo la Promenade.



Entro il 2025 tutti i bus in servizio pubblico a Nizza saranno a trazione elettrica.

Già ora, in ogni caso, stando ai dati forniti da Ligne d’Azur, il 75% delle persone che utilizzano i mezzi pubblici sale a bordo di veicoli elettrici, grazie alle tre linee del tram oltre alla ligne 12 del bus.