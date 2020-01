A Nizza S. Isidore “Le potager de la fantaisie” festeggia la galette des rois

Nizza/S. Isidore. Sabato 11 gennaio, oltre 100 persone erano presenti ai festeggiamenti della galette des rois, (l’equivalente della festa della befana) presso il ristorante “Les 4 coins”. L’incontro convivilale coincideava con la presentazione di "Le potager de la fantaisie", Associazione fondata da Patrizia Gallo, originaria di Torino, il cui dinamismo e implicazione per tutto quel che riguarda il quartiere S. Isidore, sono assolutamente esemplari. “L’associazione - ha affermato la presidente Gallo - ha per obiettivo di riunire artisti di ogni genere e aderenti, non solo italiani e francesi, ma anche di qualunque altra nazione.

In sostegno alle iniziative della nuova associazione, sono intervenuti la signora Emanuelle Bihar, assessore delegata al Territorio della “Plaine du Var” e commissioni di sicurezza; i signori Gaël Nofri, assessore delegato alla riserva civile comunale, parcheggi, traffico e aree pedonali e Maurice Tornesi, presidente del Comitato di Quartiere.

Fra i vari ospiti sono intervenuti: la poetessa Maria Salamone, la quale ha esaltato la città di Nizza con la poesia “Nice la majestueuse, Nice la belle”; nonché l’Italia, con “A toi douce Italie” ed in lingua madre la poesia “Amo”: un canto d’amore alla vita, malgrado gli attuali conflitti. Inoltre, il narratore Jacques Dalmasso, che ha narrato la storia del “festin” un evento legato alla tradizione nizzarda; il coro "A nostra moda" diretto da Olga Crosasso e presieduto da Ane-Marie Galfre che, fra l’altro, ha intonato numerosi canti del repertorio tradizionale piemontese; infine, la solare Krys, che al suono della fisarmonica ha offerto momenti di gioia e di allegria.

A Nizza S. Isidore, nel “Potager de la Fantaisie”, (ovvero nell’Orto della fantasia), sbocceranno altri eventi, in nome della cultura, della tradizione e della condivisione...

Servizio fotografico di Laura Albanese, conduttrice di Radio-Ondazzurra.



“Le potager de la fantaisie” célèbre la galette des rois à Nice S. Isidore Nice S. Isidore.

Samedi 11 janvier, plus de 100 personnes étaient présentes aux festivités de la galette des rois, au sein du restaurant "Les 4 coins". La rencontre conviviale coïncidait avec la présentation de l’Association "Le potager de la fantaisie", fondée par Patrizia Gallo originaire de Turin, (Italie) dont le dynamisme et l'implication pour tout ce qui concerne le quartier S. Isidore, sont absolument exemplaires. "L'association vise à réunir artistes et membres italiens, français et de toute autre nation", a déclaré la présidente Patrizia Gallo.

Afin d’encourager les initiatives de la nouvelle association, sont intervenus, Emmanuelle Bihar, Adjointe au Territoire Plaine du Var et Commissions de sécurité, Subdéléguée à la réserve civile communale; Gaël Nofri, Adjoint Délégué au stationnement, à la circulation et aux espaces piétons et Maurice Tornesi, Président du Comité de Quartier.

Sont intervenus également la poétesse Maria Salamone, qui a exalté la ville de Nice avec le poème "Nice la majestueuse, Nice la belle"; ainsi que l’Italie, avec "A toi douce Italie" et dans sa langue maternelle le poème "Amo": un chant d'amour à la vie, malgré tous les conflits actuels ; notamment le narrateur Jacques Dalmasso, qui a raconté l'histoire du "festin" un événement lié à la tradition niçoise, le chœur "A nostra moda" dirigé par Olga Crosasso et présidé par Ane-Marie Galfre, qui a chanté, entre autres, de nombreuses chansons du répertoire traditionnel piémontais ; enfin, au son de l'accordéon la solaire Krys a offert de moments de grande joie.

A Nice S. Isidore, dans le "Potager de la Fantaisie", fleuriront d'autres événements, d'autres initiatives, au nom de la culture, de la tradition et du partage.

Réportage photo de Laura Albanese, animatrice de Radio-Ondazzurra.