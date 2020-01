Come trovare l’anima gemella in tre mosse a Nizza

Una proposta stimolante per trovare, proprio la sera di San Valentino, l’anima gemella a Nizza.

A lanciare l’idea, per il quarto anno consecutivo, è la Bibliothèque Raoul Mille che si trova all’interno della Gare du Sud, in Avenue Malausséna 33, nel quartiere Liberation a Nizza.

L’idea è semplice e si sviluppa in tre mosse.

Prima mossa: iscriversi alla biblioteca, se già non lo si è, entro e non oltre il prossimo 8 febbraio 2020;

Seconda mossa: leggere dei libri (Isabelle Carré, Léonardo Padura, Eric de Kermel, Victoria Mas, Samuel Western…) o visionare dei film (Clint Eastwood, Nils Tavernier, Yórgos Lánthimos, Bradley Cooper…), proposti dalla biblioteca, che possono essere reperiti attraverso la rete bibliotecaria stessa. La lista completa dei libri e dei film verrà comunicata all'atto dell'iscrizione.

Terza mossa: il prossimo 14 febbraio, a partire dalle ore 19, presentarsi alla biblioteca e…il gioco è “quasi “fatto. In un ambiente amichevole e conviviale, infatti, ci si accomoderà a dei tavolini e si farà conoscenza con un partner con il quale si parlerà del libro letto o si discuterà sul film visionato.

Al suono di una campanella, come a scuola, occorrerà cambiare posto e fare conoscenza con altre persone. Tutta la sera, con la speranza di fare conoscenza con l’anima gemella.L’iniziativa ha proprio questa finalità e, infatti, viene organizzata la sera di San valentino.

Si chiama Speed Booking Cining ed é giunta alla sua quinta edizione, pare che gli scorsi anni abbia dato ottimi risultati.

Per iscriversi allo Speed Booking-Cining è sufficiente leggere la documentazione in fondo a questo articolo e recarsi alla Bibliothèque Raoul Mille, in Avenue Malausséna 33 che è aperta il martedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 18 e il giovedì e venerdì dalle 14 alle 18.