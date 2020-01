Ecco il Palmarès del Festival del Circo di Montecarlo: spettacoli sino al 26 gennaio

Il Festival del Circo di Montecarlo prosegue sino al 26 gennaio e poi sarà tempo per la New Generation, evento dedicato ai giovani talenti.

L'evento giunto alla 44^ edizione è momento atteso da tutti i circensi, perchè assegna ogni anno gli Oscar più importanti al mondo, che valorizzano come premi intere carriere.

Ecco il Palmarès 2020

CLOWN D'OR

La Cavalerie du Cirque Knie présentée par Ivan Frederick Knie et Maicol et Wioris Errani

Martinez Brothers

Les Tuniziani

CLOWN D'ARGENT

Sergey Nesterov et ses tigres

Troupe Acrobatique de Shandong

Troupe Ayala et Henry le Clown

The Dandy’s

CLOWN DE BRONZE

Flash of Splash

Troupe Efimov

The Bingo “5 boys”

Troupe Zola du Mongolia Circus

COUPE EN MEMOIRE DE LA PRINCESSE ANTOINETTE (au plus jeune artiste du Festival)

Arashi Alan Kofukada

PRIX SPECIAUX

PRIX DU JURY JUNIOR INTERNATIONAL MONACO INTERNATIONAL MANAGEMENT

Sandro Montez et ses chiens

PRIX DU PUBLIC

La Cavalerie Knie

TROPHEE LOUIS MERLIN

Elastic

PRIX DE LA VILLE DE MONACO

Circus Theater Bingo et Académie du Cirque de Kiev

PRIX SPECIAL DU « MEILLEUR COSTUME »

Irina Herman

PRIX SPECIAL CHIMELONG GROUP

Irina Herman et Igor Protsenko (Bingo)

PRIX DE L'ASSOCIATION MONEGASQUE DES AMIS DU CIRQUE

Sandro Montez

PRIX DU JOURNAL NICE-MATIN / MONACO-MATIN

Troupe Acrobatique de Shandong

PRIX TMC MONTE-CARLO

Troupe Ayala

PRIX SPECIAL DU BLACKPOOL TOWER CIRCUS

Ivan Frederick Knie

PRIX DE LA REVUE DU CIRQUE DANS L'UNIVERS

Flash of Splash

PRIX SOCIETE DES BAINS DE MER HOTELS & CASINOS

The Dandy’s

PRIX DE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE

Avec un remerciement pour leur soutien

Martinez Brothers

PRIX ERICH ROZEWICZ

Troupe Efimov

PRIX SPECIAL Z.P.R. DE VARSOVIE

Rafal Walusz

PRIX DU FAIRMONT MONTE-CARLO

Vladimir & Vladimir

PRIX CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE

Ivan Knie

PRIX SPECIAL GESELLSCHAFT DER CIRCUSFREUNDE E.V. (Association des Amis du Cirque d'Allemagne)

Lisa Rinne

PRIX DES AMIS DU CIRQUE ITALIEN

Maria Sarach

PRIX SPECIAL STUDIO GRIMAILO MOSCOU

Françoise Rochais

PRIX SPECIAL EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION (E.C.A.)

Famille Knie, remis à Géraldine et Doris Knie

PRIX SPECIAL DU CONSEIL NATIONAL

Troupe Zola

PRIX SPECIAL JEROME MEDRANO

Clown Henry

PRIX DU CIRQUE NIKULIN MOSCOU

Sandro Montez

PRIX SPECIAL STARDUST CIRCUS INTERNATIONAL

Ivan Frederick Knie et Wioris Errani

PRIX SPECIAL « NATIONAL CIRCUS OF UKRAINE”

Sergey Nesterov

PRIX SPECIAL MOIRA ORFEI

Maicol Errani

PRIX SPECIAL GANDEY

Clown Henry

PRIX SPECIAL DE LA FEDERATION MONDIALE DU CIRQUE

Les Tuniziani

PRIX SPECIAL FORUM DE LA PASTORALE

Orchestre de Reto Parolari sous la direction de Vladi Jaggi

PRIX SPECIAL CIRCUS SAKHA DIAMOND YAKUTI

Françoise Rochais

PRIX DES AMIS DU CIRQUE SUISSE

The Dandy’s

PRIX SPECIAL PIERO GUIDI

Duo Skyline

PRIX MONACO INTER-EXPO

Sergey Nesterov

PRIX SPECIAL EUROPA PARK

The Bingo “5 boys”

PRIX SPECIAL DU TEATRO DE MUNICH

Lisa Rinne

PRIX SPECIAL NANDO ORFEI

Ivan Knie et Wioris Errani

PRIX SPECIAL DU « ROYAL CIRCUS GIA ERADZE »

Freddy Knie Junior

PRIX SPECIAL DU ROSGOSCIRK

Maria Sarach

PRIX SPECIAL « RECIRQUEL CIRQUE DANSE »

Flash of Splash

PRIX SPECIAL « THEATRE TOURS INTERNATIONAL »

The Dandy’s