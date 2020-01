Limone Piemonte: la tariffa stagionale "Short" della Riserva Bianca e le giornate promozionali

Dopo un weekend di neve e nevicate, prosegue la stagione invernale di Limone Piemonte e della sua Riserva Bianca. Mentre il meteo continua a proporre giornate di sole, la neve appena scesa sugli 80 km di pista, rende l'area sciistica della Riserva ancora più interessante per gli sciatori e gli amanti dello sport.

Gli sciatori più esperti come coloro che si affacciano per la prima volta a questo sport, gli snowboarder di tutti i livelli e chi preferisce il freeride potranno non solo godere di giornate perfette ma anche di tariffe ideate per tutte le esigenze.

Fra queste lo Stagionale Short, valido tutti i giorni fino al 13 aprile 2020: la tariffa ideata per chi non vuole perdere nemmeno una giornata sulle piste. Per scoprire maggiori informazioni e per acquistare lo skipass è possibile consultare il sito della Riserva Bianca: www.riservabianca.it

Una speciale tariffa è invece attiva nei giorni di mercoledì e giovedì, per chi predilige le piste durante la settimana: in queste due giornate infatti il prezzo dello skipass è acquistabile al prezzo di 20 euro. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata alle tariffe: https://riservabianca.it/tariffe/

Venite a scoprire una riserva di natura, sport, adrenalina, divertimento, avventura ed emozioni … tutto l’anno.