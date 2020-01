Alla chiesa Notre-Dame de l'Assomption di Eza il 9 febbraio il quinto Festival dei Cori

Si svolgerà il prossimo 9 febbraio ad Eza un favoloso evento canoro presso la chiesa del paese.

2 gruppi musicali si uniranno per fare sentire le loro voci. Si tratta del "Coeur Cantifolia di Grasse" e del "Choeur de Tourettes sur Loup".

Le due compagini, note nel mondo della musica saranno capeggiate da Jacques Maes, che si è laureato (medaglia d'oro) in canto, melodia e arte lirica presso l'Accademia di Musica belga di Mouscron. Solista, registra opere di famigerati compositori, così come Lotti, Scarlatti oppure Monteverdi.

Nel dipartimento 06 (Alpi Marittime), ha fatto suonare "Didon e Enée", "Le Magnificat", e quant'altro.

Per quanto riguarda le due compagnie, c'è da dire che sono già comprovate e riconosciute a livello internazionale.

La prima è la "Cantifolia di Grasse" è stata creata nel Aprile del 1978. Il suo nome originario era "Complesso corale del Conservatorio di Grassa". Fu fondato su; iniziativa di Jean-Pierre Grégoire, ex direttore dei conservatori di Nizza e Grasse. Ne fu tra l'altro il primo maestro di cuore. Il complesso corale fu dopo diretto da Pierre Philippe Bauzin, compositore ed interprete. E dal 2002 in poi è stato affidato al suo attuale direttore, Jacques Maes. Nel 2006 cambia nome per chiamarsi come si chiama oggi, "Cantifolia". L'odierno appellativo prende il nome dalla pianta, o piuttosto il fiore simbolico della città dei profumi "Centifolia". Il gruppo ha già partecipato a tanti eventi di rilievo, come alle cerimonie del tricentenario della nascita di Bach.

La seconda è invece il "Choeur de Tourrettes", il cui repertorio è composto di musica classica, sacra e profana. Compone anche musica francese e gospel. In programmazione loro, c'è sempre un brano o uno spezzone di una grandissima opera musicale. La comitiva vi fornisce anche lezioni collettive d'iniziazione e apprendimento ai pezzi e brani presenti nell'orchestra.

Per maggiori informazioni, chiamate lo 00 33 4 93 41 26 00 oppure andate su http://www.eze-tourisme.comwww.eze-tourisme.com o info.eze@nicecotedazurtourisme.cominfo.eze@nicecotedazurtourisme.com