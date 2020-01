La mitica Fiera dell'Antiquariato è a Antibes in Porto Vauban per la 48^ edizione in aprile

Torna l'attesissimo appuntamento primaverile nella bella città di Antibes. Infatti, per gli intenditori di "vecchie ma belle cose", il 48esimo Salone d'Antibes torno dal 11 al 27 aprile 2020 in Porto Vauban.

Questo salone è unico con la sua frequentazione, le sue opere esposte e la sua atmosfera magica di fronte alla zona portuale. E il più importante salone dopo quello di Parigi e uno maggiore in Europa.

Il luogo è bazzicato da mediamente 20 000 visitatori. E tutto ci trarranno un certo vantaggio, con più ambiti e parecchi espositori presenti. Sarà accontentato chi ama la genuinità, l'autenticità, la bellezza, la rarità, e l'originalità. Potrete inoltre vedere proprio di tutto : gioielli pregiati ed antichi, arte moderna e contemporanea, mobilida arredamento raro, e tanto altro.

L'evento è seriamente diventato un assoluto riferimento per quanto riguarda la ricerca del bello antiquariato. Le mostre e gli espositori sono disposti in ampie e spaziose gallerie che si presentano sotto forma di corridoi in cui si susseguono i mobili, gli orologi, le cornici, le verniciature, i tappeti, i gioielli, e una marea di tante alte cose. Gli espositori hanno stanato i più bei pezzi antichi, siccome sanno che gli astanti sono molto esigenti e cosmopoliti, e che sono propensi a divenire potenziali e fedeli clienti.

Per più precisione, ci saranno in totale 90 espositori a quella puntata, arrivati da tutte le regioni francesi, e anche un po' dall'Italia.

Ecco tutte le informazioni necessarie per andarci :

Aperto dal 11 al 27 aprile 2020 dalle ore 10:30 fino alle 19:30 (indirizzo Esplanade du Pré des Pecheurs-Port Vauban).

Tariffe per l'ingresso : 10 euro (5 euro per gli studenti e per i minorenni). Gratis per i disabili e i loro accompagnatori.

Informazioni : 00 33 4 93 34 65 65 .