Una grande serata all'insegna del nuovo anno vietnamita alla "Rascasse" di Monaco

L'associazione "Soins de l'Espoir Monaco" , che lotta da più anni per la cura e il ricovero nel Principato dei bambini indigenti vietnamiti gravemente degenti (malattie del cuore), proporrà una serata caritatevole venerdì 31 gennaio per potere raccogliere fondi necessari alle operazioni cardiologiche.

La festa "del Têt" incomincerà sin dalle ore 16, in un ambiente disteso e rilassato, senza per questo dimenticare il vero traguardo dell'evento, quello di aiutare i bambini infermi nati in Vietnam che dalla loro nascita sono affetti di malattie cardiache importanti.

"La Rascasse" si rallegra quindi di essere in grado di accogliere quale festa, soprattutto a vantaggio di questa causa.

Ma sarà nei pressi delle 19 che si arriverà al sodo dell'evento, quando entreranno sui palchi le danzatrici e la musica live DJ.

Inoltre ai diversi attori di intrattenimento, saranno presenti la madrina ed il padrino dell'associazione, nelle persone di Marie e Louis Ducruet.

Nel proseguire della serata verranno serviti pietanze vietnamite tipiche per 16 euro a persona. Si nota anche che la musica durerà per tutta la notte.

Si raccomanda una pronta prenotazione, poiché è prevista un'alta frequentazione.

Tenete ben presenti l'indirizzo, si tratta del 1 Quai Antoine 1er, 98000 MONACO, in zona porto.

Per maggiori informazioni, chiamate lo +377 98 06 16 16 oppure andate sul sito https://www.montecarlosbm.com/it/bar-nightclub-monaco/la-rascassehttps://www.montecarlosbm.com/it/bar-nightclub-monaco/la-rascasse