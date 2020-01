Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nei primi giorni della settimana successiva.

Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

"Une nana marrante"

Fino al 25 gennaio 2020 ore 20,30

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



La chatte sur un toit brûlant

Dal 24 gennaio al 26 gennaio 2020 ore 20,30 ( ore 16 la domenica)

Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



Conférence "Demain l'Humain" - "L’IA n’existe pas"

Sabato 25 gennaio 2020 ore 15

Palais des Congrès

60 chemin des Sables



"J'avoue" - Théâtre du Tribunal

Domenica 26 gennaio 2020 ore 15

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Université des Savoirs - "Les peuples Scythes de la grande steppe"

Martedì 28 gennaio 2020 ore 18

Salle des associations

Cours Masséna



"Les pieds nus dans la neige" - Théâtre du Tribunal

Dal 29 gennaio al 1° febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



Exposition temporaire "Germaine Richier, la Magicienne" - Musée Picasso

Fino al 26 gennaio 2020

Musée Picasso, Château Grimaldi



Exposition temporaire "Germaine Richier, la Magicienne" - Musée Picasso

Fino al 26 gennaio 2020

Musée Picasso

Château Grimaldi



Exposition "Samadama La petite fabrique des bibliothèques"

Fino al 1° Febbraio 2020

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



Exposition temporaire - Musée de la Carte Postale

Fino al 31 marzo 2020

À Musée de la Carte Postale

Catégories: Musées

Mots clés: Exposition



Exposition temporaire "Les voitures à chiens belges"

Fino al 31 marzo 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Les Jeudis de la création - Jean-Marc Faraut

Exposition permanante "Eloges de la couleur" par Jean-Marc Faraut

Fino al 30 aprile 2020

12 bd d’Aguillon



Exposition "Le dessin d’humour au plus près de l’actualité" - Musée Peynet

Fino al 30 giugno 2020

Musée Peynet et du dessin humoristique

Place Nationale



AURON

LES CHEFS AU SOMMET D'AURON

Dal 18 gennaio 2020 al 24 gennaio 2020

Un evento culinario d'alta quota, durante il quale Auron celebra la gastronomia, con i più grandi chef della Costa Azzurra.

Una settimana da gustare senza moderazione attorno a una ricetta esplosiva, basata sui sapori delle nostre montagne, neve, sole e relax, con un tocco di follia ... per una vera cura di buon gusto e benessere ai vertici di Alpi Meridionali.

Ogni sera, menu gourmet

Ristoranti vari



CANNES

CONFÉRENCE, Louise Michel, l’icône noire et rouge de la Révolution

venerdì 24 gennaio 2020 ore 15

Salle 1901 - Maison des Associations

9 rue Louis Braille



Cinéma, Film "Sol"

Tango argentin

Venerdì 24 gennaio 2020, ore 2030 e sabato 25 gennaio 2020 ore 14,30

Salle Le Raimu

Avenue de la Borde



Musique, Liberi Cantori : concert du Nouvel An

Opéra comique et opéra bouffe

Sabato 25 gennaio 2020 ore 18

Holy Trinity Church

avenue Branly



Théâtre, Cyrano de Bergerac

Compagnie Le Grenier de Babouchka

Sabato 25 genneaio 2020 ore 20,30

Théâtre Croisette

50 boulevard de la Croisette



Musique, Le Requiem de Duruflé

Oeuvre principale du compositeur

Domenica 26 gennaio 2020 ore 17

Église Protestante Unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



Danse, Break The Floor

Domenica 26 gennaio 2020 ore 16

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



Théâtre, Petits et grands drames au Burgtheater de Vienne

Journée internationale de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 20,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Conte - Poésie, Lecture d'histoires

Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 10,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



EXPOSITION, Laponie, le pays du Père Noël

Fino al 26 gennaio 2019

Lun, Mer et Ven : 10h30 - 12h

Mar : 7h - 19h

Jeu, Sam, Dim : 9h - 19h

Piscine Montfleury

19 avenue Beauséjour



Exposition, Pierre et Gilles, le goût du cinéma

Fino al 26 aprile 2020

Mardi > Dimanche : 10h > 13h - 14h > 18h

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition, Louis Pastour, le peintre du soleil

Fino al 24 maggio 2019

Musée de la Castre

Le Suquet



Du marchand ambulant au grand magasin

Histoire des commerces cannois

Fino al 12 giugno 2020

Lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Archives municipales - Service éducatif, animations, expositions et conférences

Site annexe - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



DES PETITS PAS POUR L'HOMME

Fino al 31 gennaio 2020

14:00-18:00 (mardi et vendredi). 10:00-13:00 et 14:00-18:00 (mercredi et samedi) 14:00-18:00 (vendredi)

MEDIATHÈQUE

5 Boulevard de la Colle Belle



CARROS

UN NÉNUPHAR DANS MA BAIGNOIRE

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 Boulevard de la Colle Belle



LES SECRETS D'UN GAINAGE EFFICACE

Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 Boulevard de la Colle Belle



LE BROC

LE SOURIRE AU PIED DE L'ÉCHELLE DE DENIS LAVANT

Sabato 25 gennaio 2020 ore 20,30

COMPLEXE LES ARTS D'AZUR -

12 rue des Jardins



LEVENS

REVERIES MINERALES DE LOUIS BONIFASSI

Fino al 25 gennaio 2020

GALERIE DU PORTAL

1 Place V. Masseglia



MENTON

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE “QU’EST-CE QUE C’EST LA COMMUNICATION QUANTIQUE ?”

Giovedì 23 gennaio 2020 ore 14,30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



CONTE « BABAYAGA » PRÉSENTÉ PAR LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE CHOU.

Sabato 25 gennaio 2020 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



UN DIMANCHE AU BORD DE MER

Domenica 26 gennaio 2020 Jour entier

Promenade du Soleil (bord de mer)



MENTON PLUS : DIAPORAMA

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 14,30

Menton Plus Site Mairie

4 rue de la Marne



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 23 gennaio 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: La Citronneraie

Giovedì 16 gennaio 2020 ore 10

Sur le parking de la propriété

69 Corniche André Tardieu



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 23 gennaio 2020 ore 14,30

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 23 gennaio 2020 ore 15

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 15

Sabato 25 gennaio 2020 ore 15

Domenica 26 gennaio 2020 ore 15

Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 14,30

Martedì 28 gennaio 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 28 gennaio 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR : LE BASTION

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 14,30

Le Bastion

Quai Napoléon III



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



EXPOSITION “MA DÉCLARATION”

Cette exposition présente les articles de la Déclaration des Droits de l’Homme sur un support de vieux tissus, inscrits à l’encre de chine.

Fino al 29 gennaio 2020

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



Exposition : Portrait d’hier des gens d’ici

Fino al 31 maggio 2020

Jardin Elisée Reclus et aux jardins du Palais de Carnolès.



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 15 giugno 2020

Musée du Bastion



MONACO

44e Festival International du Cirque de Monte-Carlo

Fino a domenica 26 gennaio 2020

Espace Fontvieille



"Tio, itineraire d'une enfant de Brassens" spectacle musical de Christina Rosmini

Giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 gennaio 2020 ore 20,30 e domenica 26 gennaio 2020 ore 16h30

Théâtre des Muses

boulevard du Jardin Exotique



Concert "Les Jeudis de l'Académie"

Giovedì 23 gennaio 2020 ore 18,30

Auditorium de l'Académie Rainier III

1, boulevard Albert 1er



88e Rallye Automobile Monte-Carlo

Fino a domenica 26 gennaio 2020

Principauté de Monaco



Théâtre "Lettres à Nour" de Rachid Benzine

Giovedì 23 gennaio 2020 ore 20,30

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Représentations d'Opéra "La Bohème" di Giacomo Puccini

Con Irina Lungu, Mariam Battistelli, Andeka Gorrotxategi, Davide Luciano, Boris Pinkhasovich, Nicolas Courjal, Fabrice Alibert, Guy Bonfiglio, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo, le Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Daniele Callegari, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Venerdì 24 gennaio 2020 (gala), mercoledì 29 gennaio e venerdì 31 gennaio 2020 ore 20 e domenica 26 gennaio ore 15

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Concert du Département Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées de l'Académie Rainier III

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 20

Théâtre des Variétés

boulevard Albert Ier



Festivités de la Sainte-Dévote

Domenica 26 e lunedì 27 gennaio 2020

Principauté de Monaco



Circuit de voitures radioguidées

Domenica 26 gennaio 2020, dalle 8 alle 12

Port de Monaco

Port Hercule



Festivités de la Sainte-Dévote

Domenica 26 gennaio 2020 ore 10,30

Eglise Sainte-Dévote, Messe des Traditions



Festivités de la Sainte-Dévote

Domenica 26 gennaio 2020 ore 18,30

Arrivée de la Barque Symbolique suivie de la Procession de Sainte-Dévote depuis l'Avenue Président J.- F. Kennedy

Port de Monaco

Port Hercule



Festivités de la Sainte-Dévote

Domenica 26 gennaio 2020 ore 19 Eglise Sainte-Dévote

Salut du Très Saint-Sacrement suivi de l'Embrasement de la Barque Symbolique sur le Parvis de l'Eglise Sainte-Dévote, à 19h45. Feu d'artifice

Eglise Sainte-Dévote

Place Sainte Dévote



Concert d'orgue de la Ste Dévote

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 16

Eglise Sainte-Dévote

Place Sainte Dévote



Festivités de la Sainte-Dévote

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 9,45

Cathédrale de Monaco

Accueil des Reliques par les Membres du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde suivi de la Messe Pontificale, à 10h et d'une Procession dans les rues de Monaco-Ville

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



23e Rallye Automobile Monte-Carlo Historique

Da mercoledì 29 gennaio a mercoledì 5 febbraio

Principauté de Monaco



4e Rallye Monte-Carlo Classique

DDa mercoledì 29 gennaio a sabato 1° febbraio 2020

Principauté de Monaco



Théâtre "Charles Peguy, le visionnaire"

Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 20

Théâtre des Variétés

boulevard Albert Ier



Exposition "Est-ce que ce monde est sérieux" par Philippe Pastor

Fino al 28 febbraio 2020 dalle 11 alle 18

Monaco Modern'

Art Galerie27

Avenue Princesse Grace



Patinoire à ciel ouvert

Fino a domenica 1° marzo 2020

Port de Monaco



Exposition de voitures de rallye

Fino a domenica 15 marzo 2020

Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco

Terrasses de Fontvieille



NICE

OPÉRA - COSÌ FAN TUTTE : WOLFGANG AMADEUS MOZART

Fino al 23 gennaio 2020

Orari:ore 20 il 17, 21 e 23 gennaio, ore 15 il 19 gennaio

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE



POUR LE MEILLEURET POUR LE PIRE - CIRQUE

Dal 23 al 25 gennaio 2020 ore 20 (il sabato ore 18)

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



MAX BOUBLIL

Dal 23 al 25 gennaio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini



LA RÉPUBLIQUE DES ABEILLES

Dal 24 al 25 gennaio 2020 ore 19,30 (ore 15,30 il sabato)

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



VIAN, LA VIE C'EST COMME UNE DENT

Sabato 25 gennaio 2020 ore 16

Théâtre musical

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



MON FRIC

Sabato 25 gennaio 2020 ore 19,30

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



ORCHESTRE D'HARMONIE DE NICE EN CONCERT

Domenica 26 gennaio 2020 ore 15,30

EGLISE NOTRE DAME DU PORT

Place Ile de Beauté



CONCERT - NICOLAS BRINGUIER

Domenica 26 gennaio 2020 ore 15

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François-de-Paule



HAROLD ET MAUDE

Domenica 26 gennaio 2020 ore 18

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini



CONVERSATION INTIME "le monde mystérieux des artistes"

Martedì 28 gennaio 2020 ore 19,30

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



DISNEY SUR GLACE - LA MAGIE ETERNELLE

Dal 28 al 29 gennaio 2020

20:00 : mardi - 14:00 et 17:30 : mercredi

PALAIS NIKAIA

163 route du Mercantour



HERBILLEVANS TRIO

Martedì 28 gennaio 2020 ore 20

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE NICE

Christian Pachiaudi : guitare jazz - Alain Asplanato : batterie - Frédéric D’Oelnitz : piano. Le Herbillevans Trio a l’ambition de promouvoir son expérience musicale à travers des créations et des reprises arrangées par ses soins.

127 av de Brancolar



PRESS

Dal 29 al 31 gennaio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts

"Guy Bourdin. Zoom", una mostra al Musée de la Photographie

Fino al 26 gennaio 2020

Il Musée de la Photographie Charles Nègre si trova in Place Pierre Gautier 1 a Nizza.