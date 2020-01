Ligue 1: si riparte con Nizza – Rennes, gara da tripla

Ultimi responsi delle Coppe nazionali prima di rituffarci nel campionato di Ligue 1.

Anche il Monaco, in Coupe de France, ha passato il turno ed ora il novero delle 16 squadre ammesse agli ottavi di finale è completo.

Effettati anche i sorteggi per il prossimo turno con le due squadre della Costa Azzurra non particolarmente fortunate: il Nizza dovrà vedersela con il Lione e il Monaco col Saint Etienne.

Queste le gare che si giocheranno, per la Coupe de France, la prossima settimana.

Belfort Asm - Montpellier

Angers - Stade Rennais

Limonest - Dijon

Monaco - St-Etienne

Pau - Paris Saint-Germain

Epinal - Losc Lille

Olympique Marseille - Strasbourg

Ogc Nice - Olympique Lyonnais

In Coppa di Lega giocate le due semifinali, accederanno alla finalissima (che consente l’accesso diretto all’Europa League a chi vince) il Lione e il Paris Saint Germain.

Dopo la pausa per le Coppe nazionali, riprenderà con la ventunesima giornata (la seconda del girone di ritorno) il campionato di Ligue 1.

La classifica consegna il Paris Saint Germain solo al comando, seguito, con 8 punti di distacco, dal Marsiglia e con 13 punti dal Rennes. Quindi, nel fazzoletto di 4 punti, ben otto compagini, compresi il Monaco e il Nizza.

In coda, data per contata la situazione ormai disperata del Tolosa, sono 4 le compagini nello spazio di 6 punti.

Un torneo, dunque, tutto da giocare sia per la salvezza, sia per l’accesso alle coppe europee.

La ripresa riserva delle gare di indubbio interesse.

S’inizierà domani, venerdì 24 gennaio, con Nizza – Rennes, gara dalla tripla sulla schedina, senza alcun pronostico definito e col ricordo alla gara di andata quando i “ragazzini” rossoneri andarono a vincere in Bretagna.

Sabato 25 gennaio il Monaco riceverà lo Strasburgo, un incontro sulla carta “facile” che dovrebbe servire da rilancio per i giocatori del principato, dopo la sconfitta interna nel recupero col Paris Saint Germain.

Le altre gare “toccano” il nervo scoperto della lotta per la salvezza: Brest – Amiens, Montpellier – Digione, Reims – Metz e Saint Etienne – Nimes.

Domenica 26 gennaio prevede tre gare di forte interesse: Lille – Paris Saint Germain, anche questa da tripla nella schedina, Lione – Tolosa e Nantes – Bordeaux.



