“Nizza, città d’arte e di storia”, ciclo di conferenze

Lo scorso 20 giugno 2019, la città di Nizza ha ottenuto il riconoscimento, dal Ministero della Cultura , di “Città d’arte e di storia”.

Per questa ragione il dipartimento del patrimonio storico della città di Nizza ha dedicato un ciclo di conferenze a questo riconoscimento.

Le conferenze fanno parte del progetto "Scoprire per promuovere", finanziato dal programma Interreg Alcotra del Fondo europeo di sviluppo regionale che mira a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale transfrontaliero franco-italiano.



Il primo appuntamento è all’auditorium del MAMAC sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15 con una conferenza che verterà sul tema “Nice, une ville, un défi” (Nizza, una città, una sfida) con Jean-Loup Fontana, conservateur du patrimoine.

Tutte le città hanno una storia, Nizza ovviamente non sfugge alla regola. Tuttavia si tratta di una singolare storia urbana perché nulla indicava il luogo ove è ubicata particolarmente adatto ad accogliere un grande agglomerato urbano con molte e diversificate attività.

La geologia, l'idrologia e persino la climatologia erano sfavorevoli a questo sviluppo iniziale. Ci sono volute tutte le risorse possibili ed uno sforzo di volontà, anche politica, per affermare, nel corso dei secoli un'identità urbana forte al punto da resistere alla concorrenza esterna, integrando e adattando le evoluzioni del mondo al proprio progetto



I prossimi incontri



Sabato 8 febbraio 2020 ore 15 Auditorium MAMAC - Place Yves Klein - Nizza

Nice au Moyen Âge: art et histoire.

A cura di Luc Thévenon, conservateur en chef du patrimoine, docteur en histoire.



Sabato 22 febbraio 2020 ore 15 Auditorium MAMAC - Place Yves Klein - Nizza

La cuisine niçoise, patrimoine et art de vivre, du garum au pissalat.

A cura di Alex Benvenuto, écrivain, historien.



Sabato 7 marzo 2020 ore 15 Auditorium MAMAC - Place Yves Klein - Nizza

À la veille du Rattachement de 1860: la Nice néo-classique.

A cura di Michel Steve, architecte, docteur en histoire de l’art.



Sabato 21 marzo 2020 ore 15 Auditorium MAMAC - Place Yves Klein - Nizza

Un exemple de l’évolution de la ville: secteur Malausséna - Libération - Valrose (1880 -1945).

A cura di Christophe Prédal, responsable pôle recherche et inventaire du service du patrimoine historique de la Ville de Nice.



Sabato 4 aprile 2020 ore 15 Auditorium MAMAC - Place Yves Klein - Nizza

Nice et le label “Ville d’art et d’histoire”.

A cura di Sylvaine Le Yondre, adjointe au conservateur régional des monuments historiques, Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur e di Stéphane Morabito, directeur du patrimoine historique, de l’archéologie et des archives de la Ville de Nice.



Sabato 18 aprile 2020 ore 15 Théâtre de l’Artistique (27, boulevard Dubouchage – Nice)

Le label “Ville d’art et d’histoire” au sein d’une direction Archives et Patrimoine: expérience de Chambéry.

A cura di Mélanie Sérafin-Mallet, directrice des archives et du patrimoine de la Ville de Chambéry e di Charlotte Lejeune, animatrice de l’architecture et du patrimoine de la Ville de Chambéry



Sabato 23 maggio 2020 ore 15 Auditorium MAMAC - Place Yves Klein – Nizza

Histoire(s) de jardins à Nice.

A cura di Marie Hérault, architecte diplômée d’État, historienne des jardins et du paysage, doctorante en histoire de l’art.



Sabato 6 giungo 2020 ore 15 Auditorium MAMAC - Place Yves Klein - Nizza

Nice aux pieds des collines.

A cura di Marc Barani, architecte Service Patrimoine Historique.



Tutti gli ingressi alle conferenze sono liberi e gratuiti.