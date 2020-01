Sciopero generale oggi a Nizza, difficoltà nei trasporti

Giornata difficile, quella di oggi, venerdì 24 gennaio, per tutta la Francia in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati dei lavoratori contro la riforma del sistema pensionistico.

Nizza, come del resto tutta la Francia, sarà bloccata: soprattutto il settore dei trasporti dovrebbe far sentire gli effetti della grève.

Non dovrebbero circolare tram e bus e nemmeno i treni locali: lunghe code, imbottigliamenti che, senza l’ausilio dei mezzi pubblici, sono destinati a crescere in quello che potrebbe trasformarsi, nelle ore di punta, in un venerdì nero.

Fra i trasporti che non potrebbero assicurare il servizio anche la TER che collega Ventimiglia con Nizza e Cannes.

Stando a Ligne d’Azur, non è previsto alcun servizio sulle seguenti linee:

Linee del tram: 1, 2 e 3.

Linee dei bus: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 87, CADAM (Est et Semi direct).

Linee scolastiche : C, E et P.

Il servizio pubblico di trasporto delle persone a mobilità ridotta.