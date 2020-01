Come selezionare i mobili ufficio, i segreti per non sbagliare

Illuminazione, colorazione delle pareti, design, complementi d’arredo. Sono molti gli elementi da considerare nell’allestimento dello spazio di lavoro, che non può però prescindere da certi componenti essenziali. Scrivanie, librerie e sedute costituiscono l’ossatura dell’arredamento ed è a questi che andrebbe data priorità nella selezione dei mobili ufficio.

Acquisto mobili per ufficio: i criteri da seguire

Nonostante la digitalizzazione, la conservazione di documenti cartacei è ancora una necessità e richiede librerie in cui riporre faldoni e fascicoli. Le alternative non mancano. Ci sono librerie a parete e da centro stanza, librerie a giorno, chiuse, con anta battente e persino modelli con ripiani regolabili.

Sebbene non esista una regola universale per la scelta della libreria, in linea di massima quelle da centro stanza andrebbero riservate ad ambienti dalle grandi metrature. C’è bisogno invece di ottimizzare gli spazi? Meglio allora quelle a parete, soprattutto se angolari.

Se i documenti contengono dati sensibili, informazioni riservate o comunque delicate, gli armadi con serratura o blindati sono l’opzione più indicata.

Quanto alla postazione di lavoro, le parole d’ordine sono ergonomia e funzionalità. Favorire la postura corretta, grazie a una progettazione che rispecchi le disposizioni riportate nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: questi i requisiti per le sedie da ufficio.

La scrivania ideale è abbastanza grande da ospitare monitor, tastiera e altri dispositivi utili alle attività lavorative, lasciando spazio sufficiente per eventuali fascicoli. La presenza di una cassettiera laterale permette di avere sempre a portata di mano elementi di cancelleria, documenti cartacei e altre risorse.

Guai a trascurare l’estetica dell’arredamento da ufficio. Perché l’ambiente di lavoro sia confortevole e stimoli la concentrazione, sono da evitare mobili ufficio con colori troppo sgargianti o eccessivamente decorati. Un arredamento semplice e minimale aiuta invece a ridurre le distrazioni.

Mobili da ufficio Castellani Shop: la qualità che dura nel tempo

Librerie, armadi, cassettiere, scrivanie e sedie ergonomiche sono solo alcuni dei prodotti che compongono il catalogo di mobili ufficio di Castellani Shop, negozio online di Castellani.it Srl. L’azienda fornisce arredi per ufficio e attività commerciali, scaffalature metalliche da industria, negozio, magazzino, e vanta un’esperienza nel settore di oltre 60 anni.

Qualità, sicurezza e soddisfazione del cliente sono alla base della proposta di Castellani Shop. Tutti i prodotti rispettano la normativa vigente in materia di qualità e sicurezza. E la realizzazione avviene rigorosamente in Italia, presso le strutture di Castellani.it Srl, che progetta e produce direttamente ogni articolo. L’azienda ha ottenuto la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale).

Il cliente che sceglie Castellani Shop ha la certezza di acquistare mobili ufficio durevoli, che garantiscono usabilità e funzionalità. Il valore dell’offerta è riscontrabile nelle recensioni pubblicate su Feedaty (nota piattaforma di opinioni certificate) e Google, che assegnano rispettivamente al portale un punteggio di 4,6 su 5 e 4,8 su 5.