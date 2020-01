I veri giganti: le 10 più grandi macchine utensili del mondo

Dalle fresatrici a ponte ai centri di lavoro, l’elenco include tutti i modelli più importanti. Le aziende leader come, Waldrich Coburg GmbH, UNION Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz e Starrag Group, occupano ovviamente posizioni di rilievo all’interno della classifica.

La famosa area operativa di Powertec-struttura a tavolo, del produttore Waldrich Coburg, dispone di ben 641,25 m³. Ciò corrisponde, ad esempio, al volume di tre serbatoi di un jumbo-jet (Boeing 747-400) o di otto autobus standard.

Attenzione al seguente spoiler: la macchina utensile più grande del mondo è la Profimill 3, struttura a ponte, del produttore WaldrichSiegen, che include un’area operativa di 7.776 m³ totali. Giusto per rendere l’idea, la macchina corrisponde alla grandezza di 32 appartamenti con 2,4 m di altezza e 100 m² di superficie.

Lasciatevi stupire dalla nostra fotogallery delle macchine utensili più impressionanti del mondo. Buona visione.

La persona di contatto

Dennis Kottmann

Direttore del Marketing

www.surplex.com

Tel.: +49-211-422737-28

Fax: +49-211-422737-17

E-mail: dennis.kottmann@surplex.com

Completa galleria:

https://presse.surplex.com/latest_media/tag/die-10-groessten-werkzeugmaschinen-der-welt

Ristampa gratuita. Sono disponibili le fonti delle fotografie. Apprezziamo la condivisione del link https://www.surplex.com/it/ nel vostro articolo

Fonti delle fotografie e ranking:

1. Profimill 3 con la struttura a ponte // Waldrich Siegen (7.776 m³)

è Fonte: Waldrich Siegen

2. Powertec-struttura a ponte // Waldrich Coburg (3.600 m³)

è Fonte: Waldrich Coburg

3. Vertimaster 2VMG 6-PS // Schiess GmbH (2.800 m³)

è Fonte: Schiess GmbH

4. Droop+Rein G/GF // Starrag Group (1.560 m³)

è Fonte: Starrag Group

5. Vertimaster VME 10 (a un montante) // Schiess GmbH (1.536 m³)

è Fonte: Schiess GmbH

6. Dörries VC / VC-V // Starrag Group (1.440 m³)

è Fonte: Starrag Group

7. Powerturn // Waldrich Coburg (1.264,2 m³)

è Fonte: Waldrich Coburg

8. PR III 260 // UnionChemnitz (1.200 m³)

è Fonte: UnionChemnitz

9. Vertimaster VM 10 (a doppio montante) // Schiess GmbH (781,25 m³)

è Fonte: Schiess GmbH

10. Powertec-struttura a tavolo // Waldrich Coburg (641,25 m³)

è Fonte: Waldrich Coburg

Importante: L’area operativa è in metro cubo

Didascalia:

Posizione 10: Il produttore di macchine utensili Waldrich Coburg si ritrova nuovamente sulla lista delle 10 macchine utensili più grandi del mondo. Il suo macchinario Powertec-struttura a tavolo, con la lunghezza di serraggio di 30 m e la larghezza di fresatura di 4,5 m, racchiude un’area operativa di 641,25 m³.

Posizione 9: Al nono posto si trova la macchina di tornitura e fresatura a doppio montante Vertimaster VM 10 del produttore Schiess. Le assi X e Y hanno la capacità di spostarsi sulla corsa di 12,5 m mentre l’asse Z su una di 5 m. Questo implica un’area operativa di “soli” 781,25 m³.

Posizione 8: L’ottavo posto va a al produttore UnionChemnitz con l’alesatrice orizzontale PR lll 260. Il macchinario dispone di un piano di staffaggio conforme alla lavorazione dei pezzi pesanti. Più precisamente, le corse X , Y e W+Z corrispondono rispettivamente ai massimi 40 m,10 m e 3 m. La dimensione dell’area operativa raggiunge i 1.200 m³.

Posizione 7: La posizione numero 7 è occupata da un’altra macchina utensile del gruppo Waldrich Coburg. Si tratta del centro di tornitura verticale Powerturn. Powerturn tratta con la massima precisione anche i pezzi di lavorazione più pesanti. L’area operativa di 1.264,2 m³ include il diametro di tornitura di 14 m, altezza di tornitura di 6,5 m e il diametro della tavola rotante di 8 m.

Posizione 6: Il tornio verticale Dörries VC / VC-V del produttore Starrag raggiunge il sesto posto sulla nostra lista. Il macchinario è caratterizzato da un diametro di lavorazione di 12 m, da un diametro del disco portapezzi di massimo 10 m e da un’altezza di tornitura di 10 m. L’area operativa ha una dimensione di 1.440 m³.

Posizione 5: Anche il macchinario Vertimaster VME 10 del produttore Schiess trova posto nella nostra classifica, arrivando alla posizione numero 5. Questo tornio a giostra a un montante con la funzione di foratura e fresatura, ha un diametro di lavorazione che arriva fino a 20 m e può, a secondo della necessità, combinare tutte e tre modalità di lavorazione: tornitura, foratura e fresatura. La dimensione dell’area operativa di ben 1.536 m³ parla da sé.

Posizione 4: Alla posizione numero 4 troviamo il macchinario Droop+Rein G/GF del rinomato produttore Starrag, famoso nel mondo dei macchinari utensili di precisione. Il quarto posizionato sulla lista delle macchine utensili più grandi del mondo dispone di un’area operativa di 1.560 m³.

Posizione 3: Il produttore Schiess con il modello Vertimaster 2VMG 6-PS si ritrova al terzo posto della lista dei macchinari utensili più grandi del mondo. La sua macchina a doppio ponte per tornitura e fresatura dispone di un’area operativa di 2.800 m³. La corsa X si distende per 50 m, mentre le corse Y e Z, rispettivamente per 8 e 7 m.

Posizione 2: Il centro di lavoro a ponte Powertec-Gantry del produttore Waldrich Coburg è anch’esso un gigante del mondo dei macchinari. Con l’area operativa di ben 3.600 m³ occupa il secondo posto sulla nostra lista. Questo macchinario dispone di una lunghezza di serraggio di 36 m, ampiezza di fresatura di 10 m e altezza di passaggio di 10 m.

Posizione 1: Siamo arrivati al primo classificato! Con un'area operativa di 7.776 m³, la fresatrice a ponte Profimill 3 di WaldrichSiegen è la macchina utensile più grande del mondo.