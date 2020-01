Concerto d’eccezione domenica all’Opéra di Nizza

Domenica 26 gennaio 2020, all’Opéra di Nizza, l’Orchestre Philharmonique de Nice proporrà il Concerto n. 1 di Brahms e Quadri di un'esposizione di Moussorgski, orchestrate da Ravel.

A dirigere sarà un allievo di Ravel, Lionel Bringuier, un direttore d’orchestra con una solida reputazione internazionale che ha conquistato la critica e il pubblico con la sua maturità e sensibilità artistica.



Lo scorso settembre, Lionel Bringuier, per il primo dei tre eventi musicali di cui è responsabile in questa stagione, aveva chiesto ad una solista eccezionale, Hélène Grimaud, di esibirsi col Concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel.



Ora tocca ad uno dei migliori pianisti contemporanei, Nicolas Bringuier, suo fratello, che è stato invitato a eseguire il Concerto n. 1 di Brahms.



Nella seconda parte del programma del concerto, verrà proposto Quadri di un'esposizione, una serie di dieci brani per pianoforte composti da Modeste Moussorgski nel 1874. Un'opera meglio conosciuta nell'orchestrazione sinfonica prodotta da Maurice Ravel nel 1922 che verrà eseguita sul palcoscenico dell'Opera di Nizza.



Il compositore trovò l’ispirazione nella mostra di San Pietroburgo del 1874 di 400 opere dell'architetto Viktor Hartmann raffiguranti siti europei eccezionali. I dipinti sono così uniti in una successione che ripercorre le passeggiate di un visitatore di questa mostra che scoprirà luoghi polacchi, italiani, francesi (Le Tuileries, le catacombe di Parigi) ed ucraini.



Orchestre Philharmonique de Nice

Directeur Musical: György G. Rath





Johannes Brahms

Concerto pour piano n°1 en ré mineur, opus 15

Modeste Moussorgski / Maurice Ravel

Tableaux d'une exposition

Piano: Nicolas Bringuier

Direction musicale: Lionel Bringuier