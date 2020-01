Il famoso Balletto "Bianca Neve ed i Sette Nani" a Mentone il 12 febbraio

Sarà uno spettacolo incantevole per grandi e piccini

Fanatici dei cartoni animati, siete chiamati ad uno spettacolo favoloso a Mentone il prossimo 7 febbraio.

Sarà una rappresentazione che appagherà i piccoli ed i grandi grazie alle coreografie di danze, alle acrobazie e all'interpretazione della fiaba lauta dei Fratelli Grimm a cura del "Grand Ballet de Kiev".

Per chi si sarebbe scordato la trama delle avventure di Bianca Neve, si tratta di una bellissima principessa che era invidiata dalla sua suocera, la Regina. Quest'ultima temé che, un giorno, la sua nuora diventasse più bella di lei. Quando questo timore cominciò ad avverarsi e ha concretizzarsi. Da vigliacca, ordinò al proprio guardacaccia di uccidere la giovincella a posto suo. Ma, il guardacaccia non se la sente di ammazzare la ragazzina. La molla nel cuore della foresta. Il seguito è risaputo da tutti.

Questa favola viene sceneggiata e messa in coreografia felicemente, con costumi ed abiti pregiati, e faranno brillare i vostri occhi.

Tutto dunque è presente per esaltare e far gioire il pubblico, con un armonico spettacolo che sbalordirà anche le danzatrici in erba.

Infatti, a realizzare il Balletto ci penserà il "Gran Balletto di Kiev", che non lascia nessuno indifferente. Si sa subito che il successo ci sarà.

C'è anche da notare che lo spettacolo durerà per 2 ore e 20 minuti, intervallo compreso.

Per ogni informazione, chiamate lo 00 33 4 92 41 76 95 oppure andate su http://www.menton.fr/mavillewww.menton.fr/maville

Ecco il video che farvi un idea : https://youtu.be/HyzM8ujGQ28

Le tariffe : 38 o 33 o 20 euro.