Un nuovo concerto di solidarietà a Monte Carlo con l'Associazione "L'Amadarche"

"L'Arche du Coeur" sarà una serata di buona fede e di gozzoviglia. Organizzata dall'Associazione monegasca degli amici dell'Arca di Jean Vanier, il suo scopo è aiutare e supportare la comunità caritatevole aperta nel 2010 a Grasse da questa medesima associazione.

L'evento caritatevole viene ovviamente sponsorizzato dall'Alto Patrocinio di SAS Il Principe di Monaco Albert II.

Tra mare e montagna, su una vasta tenuta tipicamente provenzale piantumata e ricoperta di ulivi secolari, 30 persone in situazione di disabilità mentale convivono e collaborano quotidianamente. Sono assistiti da educatori, volontari, amici e membri per la beneficenza, in tre case di famiglia. Lavorano anche nei settori nell'artigianato, della cucina e del giardinaggio.

A seconda delle proprie capacità, ciascuno ci partecipa, e così, ognuno presenzia alla vita comunitaria. Il principio, istituito dal compianto creatore Jean Vanier, deceduto nel corso del anno scorso, è proprio nel "vivere insieme" e nel "relazionarsi", in un posto armonico e caloroso. Lui faceva sì che ogni essere umano fosse degno d'amore.

Quest'anno, il concerto (che si svolge il 7 febbraio dalle 20:30), raduna molteplici talenti. Saranno presenti Marc Giacone, compositore che suonerà con una persona dell'associazione, Michaël Chauveau, il terzetto Trima Jazz, con la cantante Gabrielle, e tanti altri portenti della musica. Tutto questo sotto la guida di Jean-Luc Dassé e del Coro Quazylis, composto di 47 donne e capeggiate da Raphaël Leideker.

Tenete ben presente indirizzo e data : Théâtre des Variétés, 1 Boulevard Albert Ier, MONACO - Il venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 20:30.

Per maggiori informazioni : Ingresso viene fatturato 20 euro, 10 per gli studenti e gratis per i bambini che hanno meno di 12 anni. Prenotazioni : Atrium del Casinò di Monte Carlo - oppure chiamando il +377 98 06 28 28 - oppure andando sul sito Internet https://www.montecarloticket.comhttps://www.montecarloticket.com