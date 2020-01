Lingua Madre - Omaggio a Dante: il Principato di Monaco celebra i 700 anni dalla scomparsa di uno dei padri della lingua italiana

Alla vigilia delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri che culmineranno nel 2021, abbiamo ritenuto, come Atelier Teatro Dante - Comitato di Monaco, di poter offrire il nostro contributo per omaggiare il Padre della lingua italiana. Un progetto che, per le sue caratteristiche, possiamo ritenere unico nel suo genere. Crediamo infatti che, in qualità di Comitato Estero della Dante Alighieri, quasi certamente saremo gli unici al Mondo a porci l’obiettivo di voler realizzare la lettura integrale della Commedia.

Lo faremo attraverso una serie di laboratori di formazione teatrale focalizzati sull’apprendimento della parola di Dante e sulla successiva esecuzione in pubblico della lettura integrale dei 100 Canti della Divina Commedia in una chiesa di Monaco.

Realizzatore e formatore di questo progetto è Pietro Conversano, attore, regista, drammaturgo, formatore, premiato con medaglia d’argento dalla Società Dantesca Italiana, in occasione delle celebrazioni su Dante Alighieri presso il Museo Marini di Firenze, per la diffusione della lingua di Dante.

Abbiamo previsto due fasi per la realizzazione del progetto LINGUA MADRE:

1) Il primo momento una serie di laboratori di formazione e apprendimento da Febbraio a Dicembre 2020.

2) Il secondo momento è aperto a chi, avendo frequentato la prima fase, abbia desiderio di partecipare al perfezionamento del progetto e comprende una serie di spettacoli teatrali che saranno preceduti ogni volta da Lectio Magistralis sui canti che saranno successivamente letti in pubblico.

PRIMA FASE: APPRENDIMENTO ALLA PAROLA DI DANTE – Laboratori di formazione.

16ore + 1ora pausa ogni giorno

SECONDA FASE : SPETTACOLI “Amare e leggere Dante”

