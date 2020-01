Come investire oggi SoldiExpert SCF, la vera consulenza indipendente

Il 2020 si prospetta un anno movimentato per i mercati, e i risparmiatori più accorti sono già alla ricerca delle migliori strategie per la tutela e rivalutazione del proprio capitale. Non esiste una formula magica, una risposta che vada bene per ogni risparmiatore. Servono consigli puntuali e autorevoli, come quelli raccolti nella sezione Come investire oggi SoldiExpert di MoneyReport, il blog della società di consulenza finanziaria SoldiExpert SCF.

I segreti per investire oggi con successo

Su MoneyReport i consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert, tra le principali Scf del Paese, propongono analisi di mercato e suggerimenti per investire senza correre rischi eccessivi.

E secondo un recente approfondimento su come investire oggi SoldiExpert SCF, per proteggere il capitale e ottenere rendimenti apprezzabili nell’attuale scenario, le leve principali sono la riduzione dei costi e un’impostazione di portafoglio robusta e flessibile.

Il taglio dei costi è il primo passo per proteggere il capitale, che molto spesso viene eroso da spese a cui non corrisponde alcun valore aggiunto. Come testimoniano i rendiconti presentati nel 2019, tantissimi investitori italiani che si sono affidati a servizi di private banking pagano il 3-4% all’anno di commissioni.

Potrebbe sembrare una percentuale bassa (seppure molti risparmiatori non hanno assolutamente dei costi “occulti” che pagano o addirittura non pensano di pagare di nulla perché la maggior parte degli intermediari non ama certo dare visibilità alla cosa), ma il 4% di 1.000.000 euro corrisponde a 40.000 euro, che in appena 3 anni diventano 120.000. Teoricamente dal 2019 i risparmiatori hanno a disposizione i rendiconti dettagliati introdotti dalla Mifid2, che facilitano la valutazione delle condizioni applicate dalla banca o rete di vendita, seppure molti risparmiatori non conoscono questa opportunità e la maggior parte degli intermediari italiani ha cercato, come dimostrato da numerose ricerche, di non rendere visibile le informazioni importanti.

Per quanto riguarda la struttura del portafoglio, la diversificazione dovrebbe essere significativa, riguardando asset e tipo di strumenti. In un portafoglio azionario, ad esempio, andrebbero inseriti titoli europei ma anche di Paesi extra Ue.

Un'altra buona regola è quella di unire diversi prodotti finanziari, a condizione però che siano quotati. In caso contrario c’è il rischio di non riuscire a liquidare l’investimento al momento del bisogno. Ed è bene diffidare di chi vi propone prodotti o strumenti finanziari non quotati, con tunnel di uscita e altri meccanismi di “costrizione” a restare investiti.

Oltre a quelli illiquidi, sono da evitare secondo gli esperti di SoldiExpert SCF se bene non si conosce a fondo il meccanismo i prodotti finanziari complessi, come obbligazioni strutturate e certificati di investimento.

Investire in modo intelligente con la consulenza finanziaria SoldiExpert

L’opera di divulgazione finanziaria dei consulenti di SoldiExpert SCF, attraverso il blog MoneyReport, fa da sfondo all’attività principale della società: offrire consulenza finanziaria indipendente a piccoli e grandi risparmiatori senza conflitto di interessi.

A differenza dei promotori finanziari (oggi denominati consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede), i consulenti indipendenti forniscono solo consigli super partes, poiché non legati ad alcuna banca o rete di vendita. Non percepiscono retrocessioni per i prodotti consigliati e non possono gestire in alcun modo il denaro del cliente.

Queste condizioni, che assicurano massima tutela e trasparenza, e un’esperienza ultraventennale costituiscono il grande valore aggiunto della consulenza finanziaria indipendente di SoldiExpert.

Fondata nel 2001 da Salvatore Gaziano e Roberta Rossi Gaziano, la società non si limita alle strategie di investimento mirate, ma si impegna anche a ridurre i costi dei portafogli, selezionando prodotti con commissioni contenute (tra cui gli ETF).

Come investire oggi SoldiExpert SCF? I vantaggi del web. La consulenza è basata sulla Rete e i servizi sono quindi accessibili telematicamente. Il cliente riceve da SoldiExpert SCF indicazioni di acquisto e vendita, che effettua autonomamente oltre a fornire assistenza e consulenza su misura per esigenze finanziarie anche complesse (successioni, unit linked e gestioni patrimoniali, private banking, perizie..)

Basta un click sul sito ufficiale soldiexpert.com per richiedere una prima consulenza gratuita e senza impegno.

