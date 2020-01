A Mentone il 2 febbraio concerto gratuito 'swing et classique'

La musica spesso ci conduce su percorsi sconosciuti, punteggiati da emozioni e sensazioni a volte completamente nuove. Ci prende e ci sorprende, ci trasporta e ci trasporta.



I concerti organizzati dal Conservatorio da dicembre a giugno, fanno parte di questa idea di un viaggio musicale verso destinazioni inaspettate di Mentone, sia letteralmente che figurativamente.



Basta registrarsi al Conservatorio e incontrarsi domenica mattina alle 10 alla fermata "Musée Cocteau" (Bastione Côté)



Da allora in poi, un ottimo inizio per il viaggio verso l'ignoto attraverso un magico interludio musicale in terra insolita.



Gli insegnanti del Conservatorio suoneranno Bach, Bartók, Bolling, Guiot, Beethoven, Brahms, Rota, Peterson e Ghidoni, a seconda delle esibizioni.







Concerto gratuito



Prenotazione obbligatoria / numero limitato di posti



04 93 35 82 95



Dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 12:00 / 13:30 alle 20:30 e sabato: dalle 9:00 alle 18:00