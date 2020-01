Lorena Baricalla da Monaco a Berlino è la star del PresseBall 2020

L’artista monegasca Lorena Baricalla è stata invitata ad esibirsi al PresseBall di Berlino per l’edizione 2020 appena avvenuta, con una performance canora che ha riscosso grande successo presso il pubblico tedesco.

Inoltre è stata la Master of Ceremonies dell’evento che ha presentato in tedesco insieme al giornalista televisivo della rete tedesca Max Oppel.

La serata dedicata all’Europa, dal titolo “LiebesGrüsse als Europa”, e con il Patrocinio del Parlamento Europeo ha visto la partecipazione di circa 2000 ospiti negli ampi spazi del Maritim Hotel di Berlino.

Come di consueto la star internazionale Lorena Baricalla - prima ballerina, attrice e cantante nonché coreografa, scrittrice e produttrice - è molto seguita dai brand di moda.

Pertanto è stata Raquel Balencia, fashion designer spagnola basata a Milano che realizza raffinate collezioni couture Handmade in Italy, a vestirla per la sua performance con un lungo abito di paillettes rosso che ha ricordato la diva tedesca per eccellenza Marlene Dietrich.

Lorena Baricalla ha anche portato due altri abiti molto eleganti di Balencia, uno di pizzo nero ed uno di paillettes blu per presentare lo spettacolo.

È stato invece il nuovo stilista tedesco Seyit Ares, dallo stile innovatore, a vestirla per il red carpet con uno scintillante abito argenteo con un bustino di cuoio silver. Ares ha inoltre realizzato appositamente per l’occasione un abito blu cobalto, molto teatrale e di effetto, dal lungo strascico e maniche ad aletta che Lorena Baricalla ha indossato per l’apertura dell’evento su scena.

Ha per di più portato i gioielli in oro e diamanti di Gold & Roses, nuovo marchio spagnolo molto glamour e trendy, appena portato anche dalla regina Letizia di Spagna.

Un prezioso orologio del brand svizzero Century Time Gems ha completato gli outfits.

Il discorso introduttivo dedicato all’Europa ed a Helmut Kohl ha visto la presenza del figlio Walter Kohl.

Il PresseBall di Berlino è un noto evento in Germania da circa 150 anni, fin dal 1872. Nato in quell’epoca come serata di beneficienza per i giornalisti nel bisogno è diventato attraverso gli anni uno dei più belli ed importanti eventi in Germania con la partecipazione di personalità del mondo mediatico nonché di artisti ed esponenti della politica, del business e della cultura a livello internazionale, che hanno contribuito nel tempo alla popolarità del tradizionale Ballo, quali: Hannelore & Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Edzard Reuter, Ferdinand Porsche, il Premio Nobel Günter Grass nonchè Marlene Dietrich, Gina Lollobrigida, Claudio Abbado, Gilbert Bécaud, Ray Charles, Boney M., Brigitte Nielsen….

Lorena Baricalla, figura di rilievo a Monte-Carlo ed a livello internazionale, si è esibita in 35 paesi nel mondo, in teatro e televisione. Ha iniziato la sua carriera interpretando i primi ruoli ai Balletti di Monte-Carlo: Sheherazade, La Sirena nel ”Figliol Prodigo”, la Marchesa in ”Marco Spada”, la Gitana ne ”I deux Pigeons”, ”la Bisbetica Domata”, danzando le opere dei maggiori coreografi del secolo, da Balanchine a Ashton, da Forsythe ai Balletti Russi di Diaghilev.

È stata inoltre più volte l’étoile dei Galà della Festa Nazionale in onore del Principe di Monaco.

Artista eclettica fonda a seguito Promo Art Monte-Carlo Production, società di produzione internazionale, che la produce attualmente come artista.

Interprete versatile, Lorena Baricalla, crea inoltre numerose coreografie per il teatro, la televisione ed importanti eventi internazionale esibendosi con cast fino a 100 artisti in: ”Carmen”, ”Thalassa”, ”Time Machine”, ”Belle Epoque Cancan”, ”Il Cantico dei Cantici”, ”Sheherazade”, ”Worlds of Mysteries”, ”Le Cave di Michelangelo”, ”Leggenda”...

Grazie ad una voce con 3 ottave di estensione, è la sola soprano che canta ballando sulle punte ed è interprete di numerosi best hits del musical dal Fantasma dell’Opera, Moulin Rouge e West Side Story a Evita, My Fair Lady, Victor Victoria, Jesus Christ Superstar, I Miserabili, Checkmate…

Attrice capace di recitare su scena o sul set con la stessa naturalezza espressiva in cinque lingue è stata ora richiesta per progetti cinematografici e televisivi in America ed in Inghilterra.

Sollecitata come Fashion Testimonial da numerosi brands della moda e della gioielleria a livello internazionale presenta eventi come Master of Ceremonies. Pertanto ha appena presentato il Gala del World Sports Legends Awards, gli Oscars dello Sport, a Monte-Carlo, importante serata di premiazione alle star dello sport mondiale e i Talk Show degli Oscars dello Sport “Sporting Stars: the men or the woman behind the champion" e “Show, Art & Fashion”.

Tutti gli episodi possono essere visti sui canali web (You Tube, Vimeo, Daily Motion) del Monaco World Sports Legends Award.