Ligue 1: rimescolate le carte

Poteva essere la giornata delle conferme, si è rivelata quella delle mezze sorprese, con le squadre impegnate nella corsa verso le due coppe europee che hanno subito mezzi o totali arresti e con la classifica che si restringe sempre di più.

Il Marsiglia, squadra più in forma del momento, si è fatto fermare, in casa, dall’Angers: un risultato che sicuramente non era nei pronostici della vigilia.

Finisce con un pari anche Nizza – Rennes, con i padroni di casa che finalmente hanno fatto vedere qualcosa di buono, ma che non sono riusciti ad andare oltre al pareggio contro l’ambizioso Rennes.

Il Monaco, che sembrava in ripresa, sprofonda nuovamente in casa contro lo Strasburgo, un risultato che conferma quanto siano altalenanti le prestazioni, anche quest’anno, per la squadra del Principato, capace di buone prestazioni seguite poi da altre che le contraddicono.

Così a guadagnarci in questa ventunesima giornata (seconda del girone di ritorno) è stato il Montpellier che, liquidato col minimo scarto il modesto Digione, riesce a portarsi a soli 4 punti dal Rennes.

In chiave salvezza importante vittoria del Metz in casa del Reims, mentre il Saint Etienne (altra formazione dai risultati sempre altalenanti) ha avuto ragione del Nimes.

Tre le gare disputate ieri, domenica 26 gennaio.

il Lione ha avuto facilmente ragione del Tolosa, ultimo in classifica e ormai in disarmo.

Colpo grosso del Bordeaux che è andato a vincere a Nantes e raggiunge il centro classifica in compagnia di Nizza, Monaco e Reims.

Chi nin sbaglia il colpo é il Paris Saint Germain che, nell'incontro clou di ieri sera, é andato a vincere, senza grossi problemi, in casa del Lille.

In settimana si giocheranno, per la Coupe de France, le gare degli ottavi di finale.

Non fortunato il sorteggio per il Nizza, che se la vedrà, all’Allianz Riviera col Lione e per il Monaco che ospiterà il Saint Etienne.

Queste le gare che si disputeranno tra martedì 28 gennaio e giovedì 30 gennaio:

Belfort Asm - Montpellier

Angers - Stade Rennais

Limonest - Dijon

Monaco – St Etienne

Pau - Paris Saint Germain

Epinal - Losc Lille

Olympique Marseille - Strasbourg

Ogc Nice - Olympique Lyonnais

Quindi tornerà il campionato di Ligue 1 con la ventiduesima giornata , terza del girone di ritorno.

Il Nizza, per la seconda volta in pochissimi giorni, ospiterà il Lione, mentre il Monaco viaggerà alla di Nimes.

Il Marsiglia sarà di scena a Bordeaux, mentre il Rennes ospiterà il Nantes, mentre il Lille viaggerà alla volta di Strasburgo.

Il Paris Saint Germain ospiterà il Montpellier, mentre, per la lotta per la salvezza, si giocherà un drammatico Amiens – Tolosa. Completano il tabellino Metz – Saint Etienne, Angers – Reims e Digione – Brest.



