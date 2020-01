Da Benza puoi realizzare il tuo giardino su misura. L'azienda ha da poco lanciato un nuovo prodotto: il prato sintetico Benza Green

Con l'avvicinarsi della primavera è tempo di pensare ai nostri giardini. Febbraio e marzo sono i mesi più importanti in cui mettersi al lavoro e fare ordine in giardino, cogliendo al volo le prime giornate di sole e iniziando a programmare i lavori da fare.

Si tratta di lavori preliminari e soprattutto di preparazione e per fare ciò, è necessario accertarsi di avere l'attrezzatura e gli strumenti giusti per operare al meglio. Benza ha pensato a voi e per semplificare il vostro lavoro, ha da poco lanciato un nuovo prodotto: il prato sintetico Benza Green. Ma perché scegliere l'erba sintetica al posto di quella naturale? Ci possono essere diversi motivi, infatti, i vantaggi sono innumerevoli e tra questi possiamo mettere al primo posto l’ottima adattabilità alle condizioni atmosferiche, la facilità di pulizia, l'aspetto estetico e il risparmio economico, anche se l’investimento iniziale possa sembrare oneroso.

Si sa che un prato di tipo tradizionale richieda molta manutenzione e non solo, invece per uno sintetico è minima. Ma i vantaggi non sono finiti qui, infatti, potrete fruire del vostro prato in qualsiasi stagione con qualsiasi condizione meteo, i vostri figli potranno camminarci a piedi nudi senza il pericolo di fare brutti incontri con insetti e soprattutto senza il timore di soffrire di allergia da fieno. Con il prato sintetico Benza Green non vi accorgerete inoltre della differenza con un prato tradizionale, in quanto la forma e la composizione di ogni filo d'erba è stata studiata per avere un aspetto naturale, mantenedo la consistenza di un vero prato erboso. La scelta dei materiali di qualità, rendono questo prato ottimale per qualsiasi tipo di spazio. L'erba sintetica non è adattabile solo per grandi aree, ma anche come bordura di un viale pedonale, come area verde di una piscina, per piccole aiuole e per altre rifiniture di ogni genere.

Benza ha realizzato questo nuovo manto erboso nel pieno rispetto dell’ambiente, garantendo anche un minor spreco di acqua per la sua manutenzione ed evitando l'utilizzo di sostanze nocive, come pesticidi.

Come offerta lancio, per chi effettuerà un'ordine entro il 30 giugno del nuovo prodotto, avrà una scontistica riservata del 15% su un minimo d'ordine di 50 metri quadri.

Se desiderate saperne di più sul prato sintetico Benza Green, recatevi direttamente in Via Pascoli 161, a Sanremo, per visionare tutti i campioni dei vari modelli.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30. Aurelia Bis uscita Ospedale. Per ulteriori info vai su www.benzasrl.it

Per ulteriori informazioni chiamate al 0184501855