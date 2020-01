Il Parco Principessa Antoinette di Monaco si è rifatto il look, tutto da scoprire

E giunta l'ora di scoprire il nuovissimo " Parco Principessa Antoinette", che, nel giro di 3 mesi, è completamente cambiato. L'attesa sembrava senza fine per la manciata dei bambini che ci si divertono. Ma ora, potrete di nuovo giovare del nuovo Parco.

I lavori, che riguardavano la parte alta del giardino comprendente il campo multisportivi e le sue adiacenze, hanno propiziato il rifacimento dell'altimetria della zona del campo. Così sono stati soppressi i bordi periferici a fine di sicurezza. Questi lavori hanno fatto sì che il terreno fosse stato ridimensionati e leggermente spostato. Tali modifiche hanno reso possibile l'aggiustamento delle fioriere per poter guadagnare più spazio di passaggio nonché di aggiungere la tracciatura dei campi di pallacanestro e di pallamano. In ultime analisi, si sono effettuati il rifacimento della rete acquea sotterranea e la creazione di un'altra rete di guaine elettriche per agevolare le installazione di manifestazione e fare a meno della maggior parte dei cavi apparenti e provvisori.

Ora, potete (ri)visitare questo simbolico posto spassoso del Principato e godervi la sua tranquillità.