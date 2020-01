I bracciali Borsari per lui: come nascono e come si indossano

Oggi tra i preziosi dedicati all’uomo bisogna includere anche i bracciali che possono avere stili diversi da scegliere in base alle occasioni d’uso. L’uomo di oggi che vuole farsi riconoscere per la sua eleganza e il suo buon gusto, indossa sempre un bracciale Borsari Gioielli al polso.

La casa orafa nata a Verona si rifà a un gusto rinascimentale per dar vita a creazioni del carattere raffinato e tradizionale. Borsari gioielli interpreta lo stile della città per riproporlo nei prodotti realizzati ancora con metodi artigianali. Il carattere innovativo e raffinato tipico del Made in Italy si ritrova anche nella collezione di bracciali Montecarlo. Vai su www.borsarigioielli.com per trovare i gioielli e i preziosi più belli della linea che arricchiscono il look e l’immagine.

La collezione di bracciali Montecarlo

La collezione Montecarlo di Borsari gioielli prende spunto da emozioni intense e grintose. La caratteristica principale di questi bracciali è l’utilizzo della pelle naturale intrecciata con fili di acciaio. Il tocco in più è dato dal prezioso diamante incastonato nella chiusura. Sono disponibili ben tre chiusure diverse: la prima realizzata in acciaio naturale, la seconda in colorato pvd nero e l’ultima sui toni del marrone per abbinarli con le altre tonalità del look scelto. Questi bracciali si caratterizzano per il gusto ricercato che però si adatta all’uso di tutti i giorni. L’uomo avventuroso, impavido e audace seduce ancora di più grazie anche a dettagli di tale pregio e ricercatezza che aiutano a esprimere il suo animo.

Come indossare i bracciali Borsari

Se un tempo per gli uomini erano consentiti solo accessori come l’orologio e la fede nuziale, oggi c’è maggiore libertà. Infatti, non può mai mancare un bel bracciale per completare l’outfit per lui. Va però specificato che ci sono delle regole ben precise per indossare i gioielli con gusto senza cadere in errori di stile. Il bracciale deve essere scelto in base alla circonferenza del polso: più è largo, più bracciale deve essere sottile altrimenti rischia di ingrandire e rendere ancora più tozzo il polso. Chi ha la fortuna di avere dei polsi più leggeri, può indossare bracciali senza timore. Tuttavia, meglio sempre evitare le sovrapposizioni che sono passabili solo per giovani e giovanissimi.

Nonostante oggi le regole del galateo siano più labili, i bracciali vanno indossati solamente durante il giorno o in circostanze meno formali. Questi preziosi possono essere portati nelle occasioni di lavoro, a patto che siano interamente in materiale prezioso come oro e argento. Se il bracciale oltre ai materiali preziosi utilizza anche cuoio, pelle e simili, allora è più indicato per il tempo libero. Infatti, un bracciale con materiali misti va benissimo con polo, magliette e anche giacche sportive.

In generale, un bracciale al polso va portato al posto dell’orologio altrimenti un eccesso risulterebbe poco stiloso. Un’altra regola da non dimenticare è non indossare gioielli durante la pratica sportiva. Oltre ad essere contro le regole del galateo, i materiali preziosi con cui è realizzato possono ossidarsi e perdere la loro naturale lucentezza.